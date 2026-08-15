اظهارات عراقچی درباره شروع مجدد مذاکره با آمریکا
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه آنچه در یادداشت تفاهم اسلامآباد آمده «خاتمه جنگ» بوده و نه آتشبس، گفت: آمریکا این یادداشت تفاهم را نقض کرد و درگیریها مجدداً آغاز شد؛ بنابراین چیزی به عنوان آتشبس ۶۰ روزه که نیازمند تمدید باشد وجود نداشته است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در گفتوگویی در پاسخ به این سوال که در چند وقت گذشته صحبتهایی درباره ادامه مذاکرات و مسئله تمدید ۶۰ روزه تفاهم آتشبس مطرح بود و چندی قبل نیز همتای شما در پاکستان از جنابعالی و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای حضور در اسلامآباد و ادامه مذاکرات دعوت کرده بود، اکنون آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم احتمالی با ایالات متحده و همچنین وضعیت مذاکرات با عمان چیست ، گفت: آنچه در یادداشت تفاهم اسلامآباد آمده، «خاتمه جنگ» است؛ یعنی در این یادداشت، خاتمه جنگ اعلام شده است.
وی افزود: آمریکا یادداشت تفاهم را نقض کرده و ما دوباره شاهد آغاز درگیریها بودهایم، اما چیزی به عنوان آتشبس نداشتیم که حالا بخواهد تمدید شود؛ بلکه خاتمه جنگ را داشتیم که اکنون وضعیت جدیدی پیدا کرده است.
وزیر امور خارجه درباره موضوع آتشبس ۶۰ روزه نیز گفت: آنچه به عنوان ۶۰ روز مطرح شده بود، ۶۰ روز فرصت برای مذاکره به منظور دستیابی به توافق نهایی بود و بر اساس چنین چیزی، آتشبس ۶۰ روزهای وجود نداشت.
عراقچی ادامه داد: واسطهها، هم قطر و هم پاکستان، پیامهایی را رد و بدل میکنند و در تماس با ما هستند، ولی این موضوع اصلاً به معنای مذاکره نیست. هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده است.
وی در ادامه درباره مذاکرات ایران و عمان اظهار کرد: مذاکرات ما با عمان جریان دارد، اما این موضوع یک بحث کاملاً جداگانه است؛ یک بحث فنی و تکنیکی که مربوط به تعیین خطوط دریایی تنگه هرمز برای تردد کشتیهاست.
وزیر امور خارجه توضیح داد: مسیرهایی که قبلاً وجود داشته، اکنون دیگر کارایی ندارد و باید مسیر جدیدی تعریف شود. ما فعلاً در حال طراحی یک مسیر موقت هستیم که در مراحل بعدی به مسیر نهایی تبدیل شود.
عراقچی با تاکید بر ماهیت فنی این مذاکرات گفت: این یک کار فنی است که میان متخصصان دو کشور در حال انجام است و نیروهای مسلح نیز درگیر آن هستند؛ به هر حال، آنها صاحبنظر اصلی در این خصوص هستند. ممکن است بهزودی به نتیجه برسیم.
وی در پایان گفت: میخواهم تاکید کنم که این مذاکره با موضوع باز شدن تنگه هرمز، دو بخش جداگانه است. یک مذاکره فنی مربوط به تعیین مسیر دریایی است و وقتی این مسیر تعیین شد، اینکه آیا تنگه هرمز بازگشایی شود یا نه، منوط به تحقق شرایط دیگری است که آمریکا باید به آنها پایبند باشد تا این امر صورت بگیرد.