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ترس به جان عربستان افتاد!

عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به فشارهای آمریکا بر عربستان برای ممانعت از باز کردن یک جبهه درگیری جدید اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۹۸
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فشار آمریکا بر عربستان

محمد الفرح عضو برجسته دفتر سیاسی انصارالله یمن تاکید کرد که عربستان سعودی تلاش دارد مانع تشدید درگیری عناصر وابسته به خود در یمن شود چرا که می ترسد هر گونه درگیری با نیروهای مقاومت بر منافع نفتی و تأسیسات حیاتی این کشور تأثیر منفی بگذارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد: ریاض مانع تحرکات عناصر وابسته به خود می شود چرا که تشدید تنش ها در یمن به نفع عربستان نیست. ریاض نمی خواهد تأسیسات نفتی این کشور به ویژه آرامکو آسیب ببینند.

الفرح تصریح کرد: آمریکا نیز بر عربستان فشار وارد می کند تا مانع گسترش تنش ها شود چرا که واشنگتن نمی خواهد یک جبهه درگیری جدید علیه منافع راهبردی خود باز کند به ویژه آن که در حال حاضر بسته شدن تنگه هرمز باعث تنش در زنجیره انتقال انرژی در جهان شده است.

وی گفت: این شرایط نشان می دهد هر جریان داخلی که به حمایت های خارجی دل خوش کرده و سرنوشت کشور را به دست آنها گره زده تاوان سیاسی و نظامی سنگینی را برای حمایت از منافع آنها پرداخت می کند.
 

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عربستان آرامکو یمن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
جی جی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
4
پاسخ
شک نکنید بازنده آخر عربستان است
ترکیه فقط بخاطر پول رفت برای پیمان مکه
پاکستان هم که چاره نداره چون بابا پولدارش عربستان هست
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