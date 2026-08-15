سخنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره انگلیس، خشم لندن را به دنبال داشت.

تنش میان لندن و تل‌آویو پس از آن بروز یافت که نتانیاهو در مصاحبه‌ای با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گفت که مسلمانان «در حال تسخیر انگلیس هستند» و امروز باید انگلیس را «جمهوری اسلامی انگلیس» نامید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در واکنش به این سخنان یک سخنگوی دولت انگلیس عنوان کرد: «این اظهارنظرها کاملا غیرقابل قبول هستند و ما مخالفت خود را با دولت اسرائیل مطرح کرده‌ایم.»

گاوین بارول، عضو مجلس اعیان انگلیس نیز اظهارات نتانیاهو را نمونه‌ای از اسلام‌هراسی آشکار توصیف کرد و خواستار آن شد که دیگر از وی به عنوان «دوست بریتانیا» یاد نشود.

دیوید منسر، سخنگوی دولت صهیونیستی نیز در گفت‌وگویی با رادیو بی‌بی‌سی در تلاش برای کاهش زهر سخنان نتانیاهو برای لندن نشینان گفت: نتانیاهو فقط سخنان فرد دیگری را نقل قول کرده است. او با اشاره به اینکه جی‌دی ونس، معاون ترامپ پیش‌تر "چنین اظهاراتی" مطرح کرده بود، افزود: «او سخنان معاون رئیس‌جمهور آمریکا را نقل می‌کرد.»

نتانیاهو در یک مصاحبه طولانی پادکستی با رادیو ارتش این رژیم بریتانیا را "جمهوری اسلامی بریتانیا" خواند و گفت که این کشور نخستین "جمهوری اسلامی هسته‌ای" خواهد شد.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سراسر اروپا نیز به چنین وضعیتی دچار شده است، پاسخ مثبت داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این مصاحبه ابتدا از آنچه پوشش خبری «مثبت» راندالف چرچیل، پسر وینستون چرچیل، نخست وزیر اسبق سرشناس انگلیس از جنگ سال ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل خواند تحسین کرده و سپس مدعی شد: «بروید و چنین چیزی را در انگلیس امروز که باید آن را جمهوری اسلامی انگلیس خواند پیدا کنید.»

نتانیاهو در ادامه با کشاندن این بحث به مساله برنامه هسته‌ای ایران و با تکرار تهدیداتش ادعا کرد: «ما داریم اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران دومی نباشد.»

انگلیس یکی از قدیمی‌ترین متحدان اروپایی رژیم صهیونیستی بوده که در زمان جنگ جنایتکارانه این رژیم علیه نوار غزه به آن انواع کمک‌ها را ارائه کرد.

«آوی دابوش»، یک سیاستمدار مشهور صهیونیست که به عنوان نامزد از سوی حزب دموکرات این رژیم وارد رقابت انتخابات کنست شده نیز به این ادعای نتانیاهو اعتراض کرد و گفت: «این اتفاقی است که وقتی مرتکب شکست وحشتناک دیپلماتیک شوید و نتوانید کشورهای جهان را حامی منافع ما کنید رخ می‌دهد.»

چند هفته پیش اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس اعلام کرد که در دوره نخست وزیری خود به دنبال اعمال فشار بیشتر بر رژیم صهیونیستی خواهد بود.

برنهام همچنین از بابت واکنش‌های حزب متبوعش، حزب کارگر به جنگ غزه عذرخواهی کرده و گفت که این حزب باید زودتر از اینها خواستار آتش‌بس در این جنگ می‌شد.

او همچنین وعده داده بود که تحریم‌هایی را علیه برخی افراد و نهادهای رژیم صهیونیستی و تجارت کاالا با شهرک‌های غیرقانونی صهیونیست‌ها را ممنوع خواهد کرد.

