قیمت نفت صعودی شد

با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و اروپا قیمت نفت برنت به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت رسید.

قیمت نفت خام در روز جمعه به دنبال حملات به نفتکش‌ها و عدم پیشرفت در مذاکرات صلح بین دولت ترامپ و ایران، بیش از 1 دلار در هر بشکه افزایش یافت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ قیمت نفت برنت در پایان معاملات به 88٫52 دلار در هر بشکه رسید که 1٫45 دلار و حدود 1٫67 درصد افزایش داشت. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش 1٫15 دلاری و 1٫42 درصدی، در سطح 82٫40 دلار بسته شد. برنت و وست تگزاس هر دو در مسیر ثبت رشد هفتگی به ترتیب 6٫0 و 5٫4 درصدی قرار داشتند.

اندرو لیپو، رئیس شرکت لیپو اویل اسوشیتس، گفت: با نزدیک شدن به پایان هفته، به دنبال حملات جدید به نفتکش‌ها و عدم پیشرفت در توافق آتش‌بس، شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. اگر تردد در تنگه هرمز، که 20 درصد از عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند، همچنان با محدودیت مواجه باشد، ممکن است وضعیت بسیار وخیم‌تر هم بشود.

لیپو خاطرنشان کرد: قیمت نفت خام شاید 80 دلار در هر بشکه باشد، اما قیمت گازوئیل 180 دلار در هر بشکه و قیمت بنزین 130 دلار در هر بشکه است و این مسئله‌ای است که به مصرف‌کننده ضربه می‌زند.

کاهش تردد در تنگه هرمز

همزمان با ادعاهای آمریکا درباره کنترل تنگه، تردد کشتی‌ها در این آبراه از میانگین ماهانه پایین‌تر آمد.پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، این تنگه حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را منتقل می‌کرد همچنین خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی (وام) گزارش داد که روز پنجشنبه دو فروند نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند.

صادرات نفت خام روسیه از پایانه شسخاریس در بندر نووروسیسک واقع در دریای سیاه نیز روز جمعه به دنبال یک حمله پهپادی متوقف شد. سه منبع آگاه که از این موضوع مطلع بودند به رویترز گفتتند: این حادثه اختلالات را در پایانه‌های صادراتی این کشور تشدید کرده است که منجر به افزایش قیمت نفت شده است.

