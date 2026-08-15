صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پسر معلولی که به‌دست پدرش در آتش سوخت

مردی که روی پسر معلولش بنزین ریخته و او را به آتش کشیده بود، گفت که موقع سوختنش به خودم آمدم و پشیمان شدم.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۸۴
| |
2222 بازدید
|
۵
قتل

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ اوایل بهار امسال مرگ پسر ۱۸ساله‌ای در جریان آتش‌سوزی به پلیس گزارش شد. والدین او مدعی شدند فرزندشان معلول بوده و با ریختن بنزین روی خودش خودکشی کرده است و شکایتی از کسی ندارند.

بعد از چند ماه پزشکی قانونی اعلام کرد علت مرگ او بر اثر عفونت ناشی از سوختگی بوده و به نظر می‌رسد حادثه عمدی باشد. بنابراین، با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران تحقیقات دوباره از والدین مقتول آغاز شد. آنها همچنان مدعی بودند فرزندشان، چون از وضعیت معلولیت خود خسته شده بود، خودسوزی کرده است.

بعد از آن ماموران سراغ همسایگان این خانواده رفتند و از آنها تحقیق کردند که معلوم شد پسر به‌خاطر معلولیت ارتباط خوبی با پدرش نداشته است. همیشه میان آنها دعوا و درگیری بود و پدرش او را کتک می‌زد. شب حادثه پدر در خیابان فریاد می‌زد: خودم او را آتش زدم، خوب کاری کردم و راحت شد.

پدر میانسال خانواده دوشنبه هفته گذشته بازداشت شد و گفت: پسرم در ۲ سالگی از بلندی افتاد و دچار حادثه شد. معلول بود و شرایط سختگی در زندگی داشت. مدام اعضای خانواده را اذیت می‌کرد و مجبور بودیم کتکش بزنیم که آرام شود. چند مرتبه به خاطر کتک‌ها در بیمارستان بستری شد.

وی ادامه داد: چند روز قبل ظرف بنزین برای ماشینم گرفته بودم و در راه‌پله خانه گذاشتم. روز حادثه پسرم دوباره با من جر و بحث کرد و به زور می‌خواست او را برای تفریح بیرون ببرم. هرچه گفتم کار دارم و یک روز دیگر برویم، توجه نکرد. نتوانستم اعصابم را کنترل کنم و رفتم ظرف بنزین را برداشتم و روی پسرم ریختم و فندک زدم که آتش گرفت. موقع سوختنش به خودم آمدم و پشیمان شدم. دستانم هم موقع خاموش کردن آتش سوخت.

رضا اعلائی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با اعتراف پدر میانسال، او به اتهام قتل عمد در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات از وی ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل آتش سوزی پسر جوان سوختگی معلولیت
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل در کارگاه خیاطی محله مولوی
علت آتش‌سوزی بانک سپه در این شهر چه بود؟
قاتل: به زنم گمان بد داشتم، او را با چاقو کشتم
بوی تعفن جسد ماجرای قتل را لو داد
پایان درگیری عشقی با ۵ ضربه چاقو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
پدر یک بیمار سخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
18
پاسخ
بهزیستی برای سرپرستی بچه های سالم بی سرپرست هزارتا فیلتر گذاشته که کار درستیه ولی برای کشف عدم صلاحیت سرپرست برخی از این بیگناهان معصوم هیچ کاری نمیکنه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
بهزیستی می گوید پول نداریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
بهزیستی بیجا کرده گفته پول ندارم . ماکشور فقیری که نیستیم . چرا باید بهزیستی پول نداشته باشه ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
کاری که بهزیستی برای ممدجو میکنه کم از توهین نیست
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
5
پاسخ
هزینه این همه آدم مستعد نگهداری رو از کجا بیاره بهزیستی.
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pXs
tabnak.ir/005pXs