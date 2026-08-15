پسر معلولی که بهدست پدرش در آتش سوخت
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ اوایل بهار امسال مرگ پسر ۱۸سالهای در جریان آتشسوزی به پلیس گزارش شد. والدین او مدعی شدند فرزندشان معلول بوده و با ریختن بنزین روی خودش خودکشی کرده است و شکایتی از کسی ندارند.
بعد از چند ماه پزشکی قانونی اعلام کرد علت مرگ او بر اثر عفونت ناشی از سوختگی بوده و به نظر میرسد حادثه عمدی باشد. بنابراین، با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران تحقیقات دوباره از والدین مقتول آغاز شد. آنها همچنان مدعی بودند فرزندشان، چون از وضعیت معلولیت خود خسته شده بود، خودسوزی کرده است.
بعد از آن ماموران سراغ همسایگان این خانواده رفتند و از آنها تحقیق کردند که معلوم شد پسر بهخاطر معلولیت ارتباط خوبی با پدرش نداشته است. همیشه میان آنها دعوا و درگیری بود و پدرش او را کتک میزد. شب حادثه پدر در خیابان فریاد میزد: خودم او را آتش زدم، خوب کاری کردم و راحت شد.
پدر میانسال خانواده دوشنبه هفته گذشته بازداشت شد و گفت: پسرم در ۲ سالگی از بلندی افتاد و دچار حادثه شد. معلول بود و شرایط سختگی در زندگی داشت. مدام اعضای خانواده را اذیت میکرد و مجبور بودیم کتکش بزنیم که آرام شود. چند مرتبه به خاطر کتکها در بیمارستان بستری شد.
وی ادامه داد: چند روز قبل ظرف بنزین برای ماشینم گرفته بودم و در راهپله خانه گذاشتم. روز حادثه پسرم دوباره با من جر و بحث کرد و به زور میخواست او را برای تفریح بیرون ببرم. هرچه گفتم کار دارم و یک روز دیگر برویم، توجه نکرد. نتوانستم اعصابم را کنترل کنم و رفتم ظرف بنزین را برداشتم و روی پسرم ریختم و فندک زدم که آتش گرفت. موقع سوختنش به خودم آمدم و پشیمان شدم. دستانم هم موقع خاموش کردن آتش سوخت.
رضا اعلائی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با اعتراف پدر میانسال، او به اتهام قتل عمد در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات از وی ادامه دارد.