وقوع حادثه دریایی جدید در تنگه هرمز

مرکز تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر حمله به یک کشتی باری با پرتابه‌های ناشناس منتشر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، کشتی مذکور دیشب در نزدیکی سواحل عمان در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه و میزان خسارات کشتی مذکور و تابعیت و ماهیت این کشور منتشر نشده است.

در همین رابطه مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، اعلام کرد که تنها ۱۵۱ فروند کشتی در مدت هفت روز، به صورت ورود یا خروج، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

بر اساس این گزارش از زمان آغاز جنگ افروزی آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه، ۵۶ گزارش درباره آسیب‌ دیدن کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های مجاور آن ثبت شده است. البته این آمار شامل دو حمله اخیر نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، کریدور جنوبی تنگه هرمز در سواحل عمان که آمریکا آن را به عنوان گذرگاه موقت جایگزین برای عبور از تنگه معرفی کرده است، همچنان پرخطرترین منطقه عبور محسوب می‌شود؛ چرا که از مجموع ۱۸ حادثه حمله با پرتابه‌ها که مرکز مذکور از ۶ ژوئیه گزارش کرده، ۱۶ مورد در این مسیر رخ داده است.

نکته حائز اهمیت ترتیبات تنگه هرمز این است که درست طبق گفته مسئولان ایرانی هیچ عبوری برای کشتی‌های حامل پرچم آمریکا ثبت نشده است. بیشترین نوع کشتی‌های عبوری نیز نفتکش‌های حامل فرآورده‌های نفتی بودند که معمولاً مشتقات پالایش‌شده نفت را حمل می‌کنند.