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پایان درگیری عشقی با ۵ ضربه چاقو

پسر جوانی در درگیری با رقیب عشقی‌ خود او را با ضربات چاقو به قتل رساند و از محل جنایت گریخت.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۷۷
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چاقوی خونین

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ شامگاه پنجشنبه گذشته یکی از ماموران کلانتری بیسیم در تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران، او را در جریان قتل پسری جوان قرار داد. در تحقیقات اولیه معلوم شد مرد جوان مقابل خانه‌اش با فردی درگیر شده و مورد اصابت ۵ ضربه چاقو قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان فوت کرده است.

ماموران به تحقیق از دوستان مقتول پرداختند که مشخص شد او مدتی قبل بر سر چشم در چشم شدن با پسری درگیر شده بود. آنها به یک دختر علاقه داشتند و همین باعث ادامه‌دار شدن درگیری شد. سرانجام شب حادثه در جریان درگیری با رقیب عشقی به قتل رسید.

محمدجواد شفیعی بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: عامل جنایت تحت تعقیب پلیس جنایی پایتخت قرار گرفت.

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