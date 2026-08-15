هوای تهران به مرز آلودگی رسید
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۶۸| |
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به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و در وضعیت قابل قبول است.
طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کیفیت هوا عدد ۹۴ را نشان میداد و هوا در وضعیت قابل قبول قرار داشت.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابلقبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.
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