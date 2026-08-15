صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سانحه مرگبار، پرواز آپاچی را متوقف کرد

به دنبال سقوط یک بالگرد تهاجمی آپاچی در ایالت تگزاس که منجر به مرگ دو خدمه آن شد، ارتش آمریکا تمامی پروازهای آموزشی این ناوگان را تا زمان مشخص شدن علت دقیق سانحه، به‌طور موقت متوقف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۶۰
| |
1955 بازدید
توقف پروازها

ارتش آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به دلیل سقوط یک فروند بالگرد تهاجمی «آپاچی ای‌اچ-۶۴» در نزدیکی پایگاه «فورت هود» واقع در ایالت تگزاس، دستور توقف موقت تمام پروازهای آموزشی این نوع بالگرد صادر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در این سانحه که بازرسان مرکز آمادگی رزمی ارتش آمریکا تحقیقات درباره آن را آغاز کرده‌اند، دو تن از خدمه پرواز با نام‌های «دئونتر هوی» ۳۴ ساله و «ست اولمستد» ۲۵ ساله جان خود را از دست دادند. فرماندهی ارتش ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، اعلام کرد که این توقف عملیاتی تا زمانی که درک دقیق‌تری از علت اصلی این حادثه به دست آید، ادامه خواهد داشت.

بالگرد «آپاچی» به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و کشنده‌ترین تجهیزات تهاجمی هوایی ارتش آمریکا شناخته می‌شود که از سال ۱۹۸۴ وارد خدمت شده است. این بالگرد با قابلیت حمل ۱۶ موشک هلفایر، ۷۶ راکت هوایی و ۱۲۰۰ گلوله توپ ۳۰ میلی‌متری، توانایی هدف قرار دادن اهداف زرهی و تجهیزات نظامی را در بردهای مختلف دارد. طبق برنامه‌ریزی‌های ارتش آمریکا، این ناوگان قرار است تا سال ۲۰۵۰ همچنان در چرخه عملیاتی باقی بماند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرواز تگزاس آمریکا سقوط بالگرد
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش نامزدهای انتخابات آمریکا به حادثه تیراندازی
لغو پروازهای بوئینگ ۷۳۷ مکس در آمریکا تمدید شد
گروگان گیری در تگزاس آمریکا
هنر بر جا مانده از طوفان در تگزاس
بلاتکلیفی پناهجویان در مرز آمریکا
تیراندازی در تگزاس ۸ کشته برجای گذاشت
سقوط دو بالگرد ارتش آمریکا در آلاسکا
مرگ دست کم ۱۳ نفر بر اثر موج گرما در تگزاس
۴ کشته و زخمی براثر تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا
زخمی شدن ۸ نفر بر اثر تیراندازی در تگزاس
فروش ۴۰۰ میلیون تومانی بلیت هواپیما به آمریکا
اعدام یک نفر در ایالت تگزاس
افزایش شمار تلفات تیراندازی در تگزاس آمریکا،
سقوط بالگرد حامل گارد ملی آمریکا
سقوط یک فروند بالگرد پلیس آمریکا در ایالت تگزاس
تیراندازی در تگزاس؛ ۵ نفر کشته شدند
افزایش تعداد قربانیان تراژدی مهاجران در تگزاس
تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا/ ۶ نفر زخمی شدند
بالگرد نظامی آمریکا در دریا سقوط کرد
تیراندازی در دو شهر ایالت تگزاس
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pXU
tabnak.ir/005pXU