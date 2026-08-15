عکس: ایران؛ روایت ایستادگی و سربلندی
ایران، سرزمینی است که در هر وجب آن، ردّی از شکوه تاریخ و جلوهای از زیباییهای بیپایان به چشم میخورد؛ جایی که کوهها و دشتها روایتگر قدمتی هزارانسالهاند و شهرها در هر طلوع، یادآور روح زنده تمدنی کهن هستند. اینجا سرزمین مردمانی است که ایستادگی و آفرینش را نسلبهنسل به میراث بردهاند؛ سرزمینی که گذشته باشکوهش، الهامبخش امروز و انگیزهساز فرداست. ایران، با روایتهای بزرگ تاریخی و گنجینهای از طبیعت، فرهنگ و تمدن، همچنان ظرفیتهایی بیپایان برای دیدن، شناختن و ستودن دارد.
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