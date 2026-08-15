منابع رسانه‌ای از وقوع چند تیراندازی در نقاط مختلف ایالت میشیگان آمریکا و کشته و زخمی شدن ۶ نفر خبر دادند.

پلیس ایالت میشیگان اعلام کرد چند حادثه تیراندازی در این ایالت رخ داده که در مجموع به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن یک نفر منجر شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از تابناک، نخستین صحنه حادثه پیش از ظهر جمعه در خانه‌ای در شهرستان میساوکی شناسایی شد؛ جایی که مأموران سه نفر را کشته پیدا کردند.

پس از آن، دو قربانی دیگر نیز در دو محل جداگانه، از جمله یک منطقه جنگلی در نزدیکی دریاچه ویتلاک و یک خانه دیگر، پیدا شدند. یک نفر دیگر نیز با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد.

طبق این گزارش، پلیس در ادامه عملیات جست‌وجوی گسترده‌ای را برای یافتن مظنون ۳۹ ساله به نام «چاد هیکمن» آغاز و اعلام کرد که وی مسلح و خطرناک است.

در نهایت مأموران جسد هیکمن را پیدا کردند، اما علت مرگ او هنوز مشخص نشده است.

سخنگوی پلیس ایالت میشیگان این حادثه را برای نیروهای پلیس، بازرسان و جامعه محلی بسیار دشوار توصیف کرد و گفت تحقیقات جامع درباره این تیراندازی‌ها ادامه خواهد داشت.

این حادثه درحالی رخ داده است که ساعاتی قبل منابع رسانه‌ای از تیراندازی در شهر ایندیاناپولیس آمریکا و زخمی شدن ۲ نیروی پلیس خبر داده بودند.