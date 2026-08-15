صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دریای مازندران تعطیل شد!

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران گفت: از اواخر وقت شنبه تا ظهر دوشنبه ۲۶ مرداد دریای مازندران با مواج و طوفانی خواهد شد که در این مدت فعالیت دریایی ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۵۴
| |
3325 بازدید
تعطیلی دریا

سیدباقر سلطانی رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران با اشاره به هشدار هواشناسی دریایی، اظهار کرد: با جریانات شمالی از اواخر وقت شنبه تا ظهر دوشنبه ۲۶ مرداد دریای مازندران با مواج و طوفانی خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی با بیان اینکه بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۰ متر برثانیه و دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه است، اضافه کرد: بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا  تا ۱.۸  و دور از ساحل تا ۲.۱ متر پیش‌بینی می‌شود. 

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران بیان کرد: ️غرق شدن شناگرها، قایق ها و شناورهای گردشگری، ️اختلال در  فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و ️اختلال در تردد شناورهای بزرگ از مخاطرات این هشدار دریایی محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دریا مازندران هواشناسی تعطیلی دریا
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دریای مازندران تعطیل شد
آسمان این شهر جنوبی تا پایان هفته بارانی است
مدارس برخی مناطق مازندران روز شنبه تعطیل است
نجات سه نفر و غرق شدن دو نفر در سواحل بابلسر
دوشنبه تا چهارشنبه به مازندران سفر نکنید!
بارش در ۴ شهر مازندران رکورد زد
ارتفاع برف در مازندران به ۷۰ سانتیمتر رسید
آسمان صاف مازندران در سیزدهمین روز فروردین
هشدار به مسافران سواحل خزر: دل به دریا نزنید!
هشدار هواشناسی مازندران به مردم و مسئولان
هشدار نسبت به وقوع سیلاب در مازندران
بندر مسافری شهید ذاکری قشم تعطیل شد
تازه‌ترین اخبار از سیلاب پاییزی در مازندران
ناجی غریق برای نجات ۶ نفر در دریای مازندران جان باخت
سامانه بارشی چه زمانی وارد ایران می‌شود؟
بارش باران در محورهای مازندران
مازندران جمعه گرم پیش رو دارد
دمای هوای مازندران تا ۱۵ درجه‌ گرم می‌شود
وقوع تندباد‌های بهاری در مازندران
زباله در مازندران به دریا و جنگل ختم می‌شود
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pXO
tabnak.ir/005pXO