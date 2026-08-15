دریای مازندران تعطیل شد!

سیدباقر سلطانی رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران با اشاره به هشدار هواشناسی دریایی، اظهار کرد: با جریانات شمالی از اواخر وقت شنبه تا ظهر دوشنبه ۲۶ مرداد دریای مازندران با مواج و طوفانی خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی با بیان اینکه بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۰ متر برثانیه و دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه است، اضافه کرد: بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا تا ۱.۸ و دور از ساحل تا ۲.۱ متر پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران بیان کرد: ️غرق شدن شناگرها، قایق ها و شناورهای گردشگری، ️اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و ️اختلال در تردد شناورهای بزرگ از مخاطرات این هشدار دریایی محسوب می‌شود.