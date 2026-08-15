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عقب‌نشینی کاخ‌سفید از لاف‌زنی ترامپ درباره هرمز!

یک مقام ارشد کاخ سفید، اظهارات ترامپ در خصوص مالکیت تنگه هرمز را شوخی توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۴۹
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3927 بازدید
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۴
شوخی ترامپ با تنگه هرمز

یک مقام ارشد کاخ سفید به وال‌استریت ژورنال گفت دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره اعلام تنگه هرمز به‌عنوان قلمرو آمریکا، شوخی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی ادامه داد ترامپ پیش از این، موضوع اعلام تنگه هرمز به‌عنوان یک منطقه آمریکایی را با مشاوران خود بررسی نکرده بود.

مقام ارشد کاخ سفید تأکید کرد اظهارات ترامپ در این‌باره جنبه شوخی داشته است.

پیشتر، ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا ادعا کرده بود به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد.

یادآوری می‌شود وی چند ماه پیش هم گفته بود که نام این آبراه «تنگه ترامپ» است.
 

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ترامپ تنگه هرمز قلمرو ایران تنگه ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
3
پاسخ
خخخخخ
بابا بذارید این دیوونه خوش باشه
و در روباهای خودش غرق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
3
پاسخ
رئیس جمهوری به غایت پست و فرومایه و ترسو و دروغگو و سفاک که آمریکایی ها او را برای ساقط کردن جمهوری اسلامی سرکار آوردند ولی حالا خودشان قربانی او شده اند و راه فراری هم از دست او ندارند..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
2
پاسخ
کاملا هم جدی گفت قمارباز مذاکره کنندگان بابد پاسخگو باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
0
پاسخ
بی آبرو خواهی شد و به خاک ذلت خواهی نشست. با خدا در افتادی تو بدبخت
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