عقبنشینی کاخسفید از لافزنی ترامپ درباره هرمز!
یک مقام ارشد کاخ سفید، اظهارات ترامپ در خصوص مالکیت تنگه هرمز را شوخی توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۴۹| |
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یک مقام ارشد کاخ سفید به والاستریت ژورنال گفت دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره اعلام تنگه هرمز بهعنوان قلمرو آمریکا، شوخی کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی ادامه داد ترامپ پیش از این، موضوع اعلام تنگه هرمز بهعنوان یک منطقه آمریکایی را با مشاوران خود بررسی نکرده بود.
مقام ارشد کاخ سفید تأکید کرد اظهارات ترامپ در اینباره جنبه شوخی داشته است.
پیشتر، ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا ادعا کرده بود به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد.
یادآوری میشود وی چند ماه پیش هم گفته بود که نام این آبراه «تنگه ترامپ» است.
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رئیس جمهوری به غایت پست و فرومایه و ترسو و دروغگو و سفاک که آمریکایی ها او را برای ساقط کردن جمهوری اسلامی سرکار آوردند ولی حالا خودشان قربانی او شده اند و راه فراری هم از دست او ندارند..