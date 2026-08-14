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کد خبر:۱۳۸۹۷۳۷
کد خبر:۱۳۸۹۷۳۷
4785 بازدید
نظرات: ۱۴
نبض خبر

ترامپ: تنگه هرمز را به عنوان قلمرو آمریکا اعلام می‌کنم! + زیرنویس

دونالد ترامپ در لفاظی تازه درباره محاصره ایران گفت به زودی تنگه هرمز را جزو قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد! این بخش از اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو محاصره دریایی ایران تنگه هرمز فیلم کنترل تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
سوکمادیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
10
پاسخ
شتر در خواب ...
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
10
پاسخ
این یارو چرا از رو نمیره ؟
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چون برخی عاشقان مذاکره بهش پالس ضعف می فرستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
9
پاسخ
باز داروش رو نخورده.
عجب
|
United States of America
|
۰۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
10
پاسخ
قابل توجه اقایان پزشکیان عراقچی و قالیباف و همه کسانی که منتظر هستند با مذاکره به جایی برسند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
7
پاسخ
;)))) نکشیمون پرزیدنتتتتتت.. ترسو بدبخت..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
7
پاسخ
چرا پزشکیان و دولتش و عراقچی جواب کوبنده ای به این ترامپ خوک کثیف نمی دن ؟اینگار که ما اصلا رییس جمهور نداریییییییم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
10
پاسخ
این کلا رد داده
اون اخمقهایی رو بگو که دنبال این افتادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
16
پاسخ
کامیون غذا نیست تو تنگه هرمزا . گفته باشم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
16
پاسخ
ایرانی ها در این مواقع ضرب المثل قشنگی دارند
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
13
پاسخ
این هم گذاشتم به حساب بقیه دری وری هایی که گفتی . . . . مگه ارث خونه پدر پدرسوخته بی همه چیزته که بشه قلمرو آمریکا ؟؟؟ خلیج فارس تا ابد خلیج فارس میمونه و تنگه هرمز هم تا ابد اتصال دهنده دریای عمان و خلیج همیشه فارس خواهد ماند . . . . اگه بخای میتونی وصیت کنی که جنازه خودت و جد و آبادت رو توی خلیج همیشه فارس دفن کنن البته اون هم به این خاطر که شاید تطهیر بشه
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