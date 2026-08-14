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ترامپ: تنگه هرمز را به عنوان قلمرو آمریکا اعلام میکنم! + زیرنویس
دونالد ترامپ در لفاظی تازه درباره محاصره ایران گفت به زودی تنگه هرمز را جزو قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد! این بخش از اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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این یارو چرا از رو نمیره ؟
پاسخ ها
یک ایرانی| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
قابل توجه اقایان پزشکیان عراقچی و قالیباف و همه کسانی که منتظر هستند با مذاکره به جایی برسند.
چرا پزشکیان و دولتش و عراقچی جواب کوبنده ای به این ترامپ خوک کثیف نمی دن ؟اینگار که ما اصلا رییس جمهور نداریییییییم
ایرانی ها در این مواقع ضرب المثل قشنگی دارند
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
این هم گذاشتم به حساب بقیه دری وری هایی که گفتی . . . . مگه ارث خونه پدر پدرسوخته بی همه چیزته که بشه قلمرو آمریکا ؟؟؟ خلیج فارس تا ابد خلیج فارس میمونه و تنگه هرمز هم تا ابد اتصال دهنده دریای عمان و خلیج همیشه فارس خواهد ماند . . . . اگه بخای میتونی وصیت کنی که جنازه خودت و جد و آبادت رو توی خلیج همیشه فارس دفن کنن البته اون هم به این خاطر که شاید تطهیر بشه