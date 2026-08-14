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کد خبر:۱۳۸۹۷۳۰
کد خبر:۱۳۸۹۷۳۰
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وقایع اتفاقیه

تصاویر موتورسیکلت سالم مانده ارتش نازی

موتورسیکلت‌های DKW مدل NZ 250 و NZ 350 در آن زمان میان موتورسواران به ویژه مقاوم و قابل‌اعتماد شناخته می‌شدند. از سال 1944 به همین دلیل نسخه‌ای ویژه برای استفاده در جنگ، با نام NZ 350-1، به تولید رسید. این موزه مجارستانی این وسیله را در میدان باتیانی، روبه‌روی ساختمان پارلمان، از آب بیرون کشید. موتورسیکلت تقریبا به طور کامل سالم مانده‌است. چون هنگام بیرون کشیدن از آب آکنده از آب و گل بود، وزن آن روی ترازو به بیش از دویست کیلوگرم رسید. در حال حاضر این وسیله در آشیانه موزه در بوداپست در حال پاک‌سازی و حفاظت است.
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برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه موتورسیکلت‌ ارتش آلمان جنگ جهانی دوم ویدیو
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