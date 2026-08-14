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کد خبر:۱۳۸۹۷۲۴
کد خبر:۱۳۸۹۷۲۴
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نبض خبر

لحظات شکار تروریست‌ها توسط افسران وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات با انتشار تصاویری از شکار تروریست‌ها اعلام کرد، دو هسته‌ی سازمان یافته از گروهک‌های تروریستی - تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی - صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیات‌های نیروهای اطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان در شهرستان خاش متلاشی شدند. چهار تروریست بازداشت و دو تروریست دیگر در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند. این دو هسته‌ی عملیاتی آموزش دیده وارداتی مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی قصد اجرای پروژه دشمن در ناامن سازی استان و ضربه به زیرساخت‌های اقتصادی جنوب استان را داشتند. عملیات انهدام هسته‌ها در ادامه اقدامات آفندی - پدافندی سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان وبلوچستان‌، و هم افزایی رزمندگان غیور قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و دلاور مردان فراجا انجام شده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تروریست وزارت اطلاعات ویدیو سیستان و بلوچستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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7
پاسخ
درود و صد درود بر سربازان گمنام امام زمان
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