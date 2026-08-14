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لیگ برتر فوتبال ایران؛

برتری قاطعانه استقلال مقابل مس شهربابک؛ درهای باز سهراب برای جوان‌ها با پنجره‌های بسته

استقلال در شروع لیگ بیست‌وششم با پیروزی قاطعانه مقابل مس شهر بابک فصل را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۱۹
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3514 بازدید
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برتری قاطعانه استقلال مقابل مس شهربابک؛ درهای باز سهراب برای جوان‌ها با پنجره‌های بسته

در هفته نخست بیست‌وششمین دوره لیگ برتر، تراکتور و استقلال با پیروزی آغاز کردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و مس شهر بابک، در چهارچوب دیدارهای هفته نخست بیست‌وششمین دوره لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (جمعه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر به سود آبی‌پوشان خاتمه یافت.

سعید سحرخیزان (دقیقه ۴۵ و ۵۴)، محمدحسین اسلامی (دقیقه ۸۸) و اسماعیل قلی‌زاده (دقیقه ۳+۹۰) گل‌های استقلال را به ثمر رساندند.

ترکیب ابتدایی استقلال: حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی و اسماعیل قلی‌زاده.

ترکیب ابتدایی مس شهر بابک: محمدرضا قویدل، فریبرز گرامی، مجید تاجیک، امیر روستایی، محمدزبیر نیک‌نفس، اکبر کربلایی، محمد آژیر، همایون افتخاری، سجاد جعفری، محسن سفیدچغایی و امید نافذ.

استقلال در شرایطی با هدایت سهراب بختیاری‌زاده نخستین بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت که پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان همچنان بسته است و با این حال، استقلال با بازیکنان جوان خود به یک پیروزی قاطعانه دست یافت.

برتری قاطعانه استقلال مقابل مس شهربابک؛ درهای باز سهراب برای جوان‌ها با پنجره‌های بسته

پیش از دیدار استقلال و مس شهر بابک، تراکتور نیز در تبریز به مصاف پیکان رفت و با برتری دو گله، فصل را آغاز کرد. هر دو گل تراکتور را شهریار مقانلو به ثمر رساند.

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استقلال مس شهر بابک تراکتور پیکان لیگ برتر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
7
پاسخ
نتیجه جوانگرایی صحیح : کشور متاسفانه به جوان ها بها نداده وگرنه .... مدیران پیرفرسوده و ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
7
پاسخ
به امید قهرمانی تیم استقلال در ایران و آسیا
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