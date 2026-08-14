برتری قاطعانه استقلال مقابل مس شهربابک؛ درهای باز سهراب برای جوانها با پنجرههای بسته
در هفته نخست بیستوششمین دوره لیگ برتر، تراکتور و استقلال با پیروزی آغاز کردند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و مس شهر بابک، در چهارچوب دیدارهای هفته نخست بیستوششمین دوره لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (جمعه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر به سود آبیپوشان خاتمه یافت.
سعید سحرخیزان (دقیقه ۴۵ و ۵۴)، محمدحسین اسلامی (دقیقه ۸۸) و اسماعیل قلیزاده (دقیقه ۳+۹۰) گلهای استقلال را به ثمر رساندند.
ترکیب ابتدایی استقلال: حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقینیا، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی و اسماعیل قلیزاده.
ترکیب ابتدایی مس شهر بابک: محمدرضا قویدل، فریبرز گرامی، مجید تاجیک، امیر روستایی، محمدزبیر نیکنفس، اکبر کربلایی، محمد آژیر، همایون افتخاری، سجاد جعفری، محسن سفیدچغایی و امید نافذ.
استقلال در شرایطی با هدایت سهراب بختیاریزاده نخستین بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت که پنجره نقلوانتقالاتی آبیپوشان همچنان بسته است و با این حال، استقلال با بازیکنان جوان خود به یک پیروزی قاطعانه دست یافت.
پیش از دیدار استقلال و مس شهر بابک، تراکتور نیز در تبریز به مصاف پیکان رفت و با برتری دو گله، فصل را آغاز کرد. هر دو گل تراکتور را شهریار مقانلو به ثمر رساند.