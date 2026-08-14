تحریم ۵ ایرانی از سوی کانادا با ادعای واهی
وزارت خارجه کانادا با طرح ادعاهایی درباره نقش ۵ شهروند ایرانی در فعالیتهای مرتبط با امنیت دریایی، آنها را تحریم کرد و مدعی شد اقدامات این افراد تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است.
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به گزارش تابناک، وزارت خارجه کانادا در بیانیهای اعلام کرد ۵ شهروند ایرانی را به اتهام نقش داشتن در فعالیتهای نظامی، حقوقی و ارتباطاتی مرتبط با ایران در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این وزارتخانه مدعی شده فعالیتهای این افراد، تهدیدی علیه صلح، امنیت و ثبات بینالمللی محسوب میشود و حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن را نقض میکند.
آنتا آناند، وزیر خارجه کانادا، نیز گفت این اقدام در راستای هماهنگی با متحدان و شرکای بینالمللی این کشور انجام شده است.
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