تحریم ۵ ایرانی از سوی کانادا با ادعای واهی

وزارت خارجه کانادا با طرح ادعاهایی درباره نقش ۵ شهروند ایرانی در فعالیت‌های مرتبط با امنیت دریایی، آنها را تحریم کرد و مدعی شد اقدامات این افراد تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

به گزارش تابناک، وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد ۵ شهروند ایرانی را به اتهام نقش داشتن در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطاتی مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

این وزارتخانه مدعی شده فعالیت‌های این افراد، تهدیدی علیه صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی محسوب می‌شود و حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن را نقض می‌کند.

آنتا آناند، وزیر خارجه کانادا، نیز گفت این اقدام در راستای هماهنگی با متحدان و شرکای بین‌المللی این کشور انجام شده است.