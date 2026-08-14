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تحریم ۵ ایرانی از سوی کانادا با ادعای واهی

وزارت خارجه کانادا با طرح ادعاهایی درباره نقش ۵ شهروند ایرانی در فعالیت‌های مرتبط با امنیت دریایی، آنها را تحریم کرد و مدعی شد اقدامات این افراد تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۰۳
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3520 بازدید
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تحریم ۵ شهروند ایرانی از سوی کانادا با ادعای بی‌اساس

به گزارش تابناک، وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد ۵ شهروند ایرانی را به اتهام نقش داشتن در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطاتی مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

این وزارتخانه مدعی شده فعالیت‌های این افراد، تهدیدی علیه صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی محسوب می‌شود و حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن را نقض می‌کند.

آنتا آناند، وزیر خارجه کانادا، نیز گفت این اقدام در راستای هماهنگی با متحدان و شرکای بین‌المللی این کشور انجام شده است.

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تحریم کانادا شهروند ایرانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
4
پاسخ
حالا این ۵ نفر کیا هستند؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
0
پاسخ
این تصمیمات بیش از پیش نشون میده که مدیریت در کانادا دست اسراییل و صهیوتیسته ...
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