خبر تانکر ترکرز از بارگیری ۲ میلیون بشکه نفت در خارگ
تانکر ترکرز اعلام کرد: یک ابرنفتکش ویالسیسی شرکت ملی نفتکش ایران امروز (۱۴ اوت ۲۰۲۶) در حال بارگیری ۲ میلیون بشکه نفت خام در اسکله آذرپاد در جزیره خارگ ایران دیده میشود.
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به گزارش تابناک؛ تانکر ترکرز اعلام کرد: یک ابرنفتکش ویالسیسی شرکت ملی نفتکش ایران امروز (۱۴ اوت ۲۰۲۶) در حال بارگیری ۲ میلیون بشکه نفت خام در اسکله آذرپاد در جزیره خارگ ایران دیده میشود.
در ادامه این مطلب آمده است: اگرچه این نخستین بارگیری مشاهدهشده در این جزیره از پایان ژوئیه است، ایران بارگیری نفتکشها در پایانههای دیگر را ادامه داده است.
با این حال، تولید نفت ایران تقریباً با فرآوری پالایشگاههای کشور همخوانی دارد، به این معنا که ممکن است نیاز چندانی به صادرات نداشته باشد.
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