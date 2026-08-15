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رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان

وقتی نماینده مجلس، مذاکره‌کنندگان کشور را با ادبیاتی تحقیرآمیز خطاب می‌کند، در واقع مرز نقد سیاسی با تخریب شخصیت را کنار می‌زند. ظاهراً در منطق او، شأن و حرمت یک حیوان بیشتر از مسئولانی است که در حساس‌ترین شرایط کشور، مأموریت مذاکره و دفاع از منافع ملی را برعهده دارند!
کد خبر: ۱۳۸۹۶۹۱
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31769 بازدید
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۷۰

رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان

به گزارش تابناک، حمید رسایی این بار هم به‌جای پاسخ‌گویی درباره ادبیات توهین‌آمیز خود، راهی برای ادامه همان جنجال پیدا کرده است؛ او در واکنش به انتقادها نوشته که از «الاغ» عذرخواهی می‌کند، اما از مسئولانی که آنها را با چنین تعبیری خطاب کرده، عذرخواهی نخواهد کرد. ظاهراً در منطق این نماینده مجلس، شأن و حرمت یک حیوان بیشتر از مسئولانی است که در حساس‌ترین شرایط کشور، مأموریت مذاکره و دفاع از منافع ملی را برعهده دارند!

مسئله فقط یک توهین یا یک شوخی سیاسی نیست. وقتی نماینده مجلس، مذاکره‌کنندگان کشور را با ادبیاتی تحقیرآمیز خطاب می‌کند، در واقع مرز نقد سیاسی با تخریب شخصیت را کنار می‌زند. نقد عملکرد مذاکره‌کنندگان کاملاً حق هر نماینده‌ای است، اما آیا اختلاف‌نظر سیاسی مجوز استفاده از الفاظی است که حتی بعد از اعتراض افکار عمومی نیز حاضر به پس گرفتن آنها نیست؟

نکته عجیب‌تر اینکه رسایی برای الاغ احساس مسئولیت کرده و بابت استفاده از این واژه از او عذر خواسته، اما حاضر نیست از انسان‌هایی که مورد توهین قرار گرفته‌اند عذرخواهی کند. اینجا دیگر مسئله فقط ادبیات نیست؛ مسئله تصویری است که از فرهنگ سیاسی و اخلاق مسئولیت‌پذیری در جامعه ارائه می‌شود. اگر کسی در جایگاه نمایندگی مردم، به دیگری توهین کرد، حداقل انتظار این است که شجاعت پذیرش اشتباه و عذرخواهی از طرف مقابل را هم داشته باشد.

رسایی می‌تواند مخالف مذاکره باشد، می‌تواند تفاهمنامه را قبول نداشته باشد و حتی می‌تواند عملکرد تیم مذاکره‌کننده را ضعیف یا اشتباه بداند؛ اما هیچ‌کدام از اینها به او حق نمی‌دهد که مخالفان خود را تحقیر کند و بعد به جای اصلاح رفتار، با یک کنایه تازه بر موضع خود پافشاری کند. نمایندگی مجلس، جایگاه نقد و نظارت است، نه تریبون توهین و تحقیر.

حال سؤال این است اگر رسایی واقعاً معتقد است آنچه گفته درست بوده، چرا از الاغ عذرخواهی می‌کند؟ و اگر پذیرفته که آن تعبیر نادرست بوده، چرا عذرخواهی از کسانی که هدف واقعی آن توهین بوده‌اند را همچنان به رسمیت نمی‌شناسد؟ شاید وقت آن رسیده باشد که برخی منتقدان به جای مسابقه در تندگویی، یک‌بار هم در مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی با دیگران رقابت کنند.

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برچسب ها
رسایی توهین به مسئولان خبر فوری تابناک مذاکرات مجلس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۳
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۷۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
9
127
پاسخ
اقای بقایی در جواب ادبیات امریکا های جوابی بسیار مودبانه و زبان خاص دادند با همین ادبیات جواب این فرد است می خواهند در جامعه دیده شوند ولی جایگاهی ندارند.
پاسخ ها
سردار
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اگه رفتاری غیر از این از اقای رسائی دیدیم باید تعجب کنیم چون رفتار همیشگی اش بی ادبی و دیده شدن است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
به هر حال رسایی نماینده بخشی از افکاری است که به او رای داده اند. خلایق هر چه لایق !
رضا اهوازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اقا این طیف فکری جرا هر جور دلش بخوادصحبت نیکنه نظر میده توهین میکنه بدون کوچکترین هزینه
چرا با اینا برخورد نمیشه مگه خون اینا از زیبا کلام رنگین تره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
ترامپ هم توهین میکند آقای رسایی شما هم توهین میکنید چه فرقی بین شما وترامپ هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
183
53
پاسخ
کدام مجلس مجلسی که ۷ ماه تعطیله ؟؟؟بعدم هر وقت ظریف از برجام و ماشه عذرخواهی کرد اینم میکنه و هر وقت عراقچی از سه بار جنگ بعد از هر مذاکره عذر خواهی کرد اینم معذرت خواهی میکنه نه اینکه اخرش بگه مقاوت باعث جنگ شد نه مذاکره اخرم انداخت گردن ملت
راستی از روحانی که مخالفان برجام رو به جهنم حواله میکرد و... چه خبر اونم عذر خواهی کرد یا با خنده گفت من صبح جمعه فهمیدم بنزین گرون شده اون چی عذر خواهی کرد؟کدوم مسئول تو ۴۷ سال گذشته عذر خواهی کرده که این بکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
این جمله ات رو دوست دارم:
کدوم مسئول تو ۴۷ سال گذشته عذر خواهی کرده که این بکنه

محمود احمدی نژاد بابت تحریم ها عذرخواهی کرد؟
سعید جلیلی بابت تصمیم برای غنای بیشتر غنب سازی و جنگ پیش آمده بخاطر آن، عذرخواهی کرد
و غیره
سیما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چقد زیبا و جامع فرمودید دقییییقا همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
13
181
پاسخ
آخه چرا اینقدر از او مینویسید بنده خدا فکر میکنه خیلی مهم است که اینقدر به او پرداخته میشه هر روز هم یک هزینه دست مملکت میزاره و یک حرف جدید ولش کنید به امان خدا خودش میره کنار
پاسخ ها
اشنا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
واقعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
10
185
پاسخ
تربیتی که باهاش بزرگ شده رو نمایش میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
دقیقا ،از کوزه همان تراود که دروست
جعفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
8
154
پاسخ
احتمالآ با مذاکره تیم مذاکره کننده منافع این بنده خدا به خطر نی افته ودیگر شاید نتونه به اون منفعتش دسترسی پیدا کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
162
پاسخ
از کوزه همان بیرون تراود که در اوست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
9
145
پاسخ
نمیدونم چرا اینا رو شورای نگهبان تایید صلاحیت می کنه و یک عده جوان مومن و وطن دوست رو رد صلاحیت می کنه.. اینا فقط روی مُخ مردم هستند.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
10
128
پاسخ
من خودم که اصلا ایشون را به عنوان یک نماینده نمی شناسم پس برای حرفهایش هم ارزشی فائل نیستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
10
102
پاسخ
خدا باهاش تصفیه حساب میکنه
ناشناس
|
Ireland
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
6
134
پاسخ
خودکرده را تدبیر نیست .
تبریک به شورای نگهبان و دادستان .
پاسخ ها
ناشناس
| Ireland |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چه اسم بی مسمایی .
رسایی !!!
نا رسا هم نیست .
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