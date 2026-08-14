کاهش قیمت نفت متوقف شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت آتی نفت برنت با یک سنت یا ۰.۱ درصد افزایش، به ۸۷ دلار و ۸ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا با ۶ سنت افزایش، به ۸۱ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.
این دو شاخص که روز پنجشنبه با بیش از ۲ درصد کاهش بسته شدند، در مسیر افزایش هفتگی حدود چهار درصدی قرار دارند.
سوزان بل، معاون ارشد بازارهای کالای نفت در شرکت «ریستاد انرژی»، در یادداشتی گفت: «با وجود دادههایی که افزایش ذخایر نفت خام آمریکا را نشان داد، زمینه ژئوپلیتیکی گستردهتر مانع از کاهش شدیدتر قیمت میشود.»
سرمایهگذاران دادههای روز چهارشنبه اداره اطلاعات انرژی آمریکا را ارزیابی کردند که نشان داد موجودی نفت خام تجاری آمریکا هفته گذشته، با کاهش صادرات، بزرگترین افزایش هفتگی خود را از ژانویه ۲۰۲۳ تجربه کرده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد موجودی نفت خام در هفته منتهی به هفتم اوت، ۱۷.۴ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۴۲۴.۴ میلیون بشکه رسیده که بالاترین میزان از ۵ ژوئن است.
بر اساس گزارش رویترز، آمریکا روز پنجشنبه، هشدار داد که میتواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد و با توجه به توقف مذاکرات آتشبس، فشار اقتصادی بر تهران را افزایش دهد.
آخرین تهدیدهای آمریکا در حالی صورت میگیرد که سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبورومرور عادی شناورها از تنگه هرمز کذب و دروغی بیش نیست، اعلام کرد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران، امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت.
تنگه هرمز قبل از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در اواخر فوریه، مسیر ترانزیت یک پنجم از جریان انرژی جهان بود.