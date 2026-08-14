پیشبینی بورس فردا شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، بازار سهام در این هفته تنها چهار روز معاملاتی داشت، اما با ثبت رشدهای چشمگیر در شاخصهای اصلی، ورود نقدینگی حقیقی و شکستهشدن رکورد ارزش معاملات خرد همراه شد.
شاخص کل بورس تهران که در پایان معاملات هفته قبل در سطح ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار واحد قرار داشت، در پایان معاملات سهشنبه به ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۵۱۱ واحد رسید. برایناساس بازدهی تقریبی ۶.۱ درصدی را به ثبت رساند.
شاخص هموزن نیز از سطح یک میلیون و ۵۳۴ هزار واحد در پایان هفته قبل به یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۲۳ واحد رسید. رشد حدود ۷۰ هزار و ۹۲۳ واحدی این شاخص، بازدهی نزدیک به ۴.۶ درصد بود.
پیشبینی بورس فردا شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه گفت: برآورد کلی این است که بازار در شروع هفته با تقاضای نسبی مناسب همراه باشد و بخش قابلتوجهی از شاخصها نیز بازدهی مثبتی را تجربه کنند. در شرایط فعلی، سناریوی غالب، حرکت متعادل، اما روبهجلوی بازار است؛ مگر آنکه خبر منفی و غیرمنتظرهای منتشر شود که بتواند هیجان فروش شدیدی در بازار ایجاد کند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با اطلاعات فعلی، احتمال شکلگیری یک شوک منفی جدی در معاملات شنبه و روزهای ابتدایی هفته پایین ارزیابی میشود. به همین دلیل، اگر اتفاق خبری خاصی رخ ندهد، این ظرفیت وجود دارد که بخشی از شاخصهای بازار به سطوح جدیدی برسند و مسیر مثبت خود را ادامه دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که چه عواملی میتواند تداوم حرکت مثبت بازار را تأکید کند گفت: مهمترین نشانه، افزایش حجم و ارزش معاملات است. رشد شاخصها زمانی از اعتبار و پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود که با ورود نقدینگی و افزایش مشارکت معاملهگران همراه شود.
فراقی ادامه داد: صرفاً سبز بودن شاخصها برای نتیجهگیری درباره قدرت روند کافی نیست؛ اما اگر رشد قیمتها با افزایش حجم معاملات همراه باشد، میتوان گفت جریان تقاضا از بازار حمایت میکند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار میرود بازار در ابتدای معاملات، فضایی متعادل با تمایل نسبی به سمت تقاضا داشته باشد. اگر شرایط فعلی حفظ شود و عرضه سنگینی به بازار وارد نشود، بهتدریج قدرت تقاضا میتواند افزایش پیدا کند. در چنین حالتی، بازار ممکن است از یک شروع متعادل به سمت شرایطی با تقاضای قویتر حرکت کند.
وی تأکید کرد: طبیعی است که همچنان تعدادی از نمادها در محدوده منفی باقی بمانند؛ بهویژه در بازاری که رشد اخیر در همه گروهها و نمادها بهصورت یکسان توزیع نشده است. بااینحال، در سناریوی موردانتظار، تعداد نمادهای منفی میتواند محدود باشد. حتی ممکن است برخی نمادهایی که ابتدای بازار با ضعف نسبی معامله میشوند، در ادامه به تعادل برسند یا با تقویت تقاضا وارد محدوده مثبت شوند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ضعف مقطعی در برخی گروهها یا نمادها الزاماً به معنی آغاز یکروند نزولی تازه نیست. در بسیاری از مواقع، بازار وارد مرحله استراحت میشود یا نقدینگی میان صنایع و نمادهای مختلف جابهجا میشود؛ بنابراین باید دید این ضعف با خروج مستمر نقدینگی، افت ارزش معاملات و افزایش فشار فروش همراه میشود یا خیر.
متغیرهای تأثیرگذار روی بازار
فراقی با اشاره به اینکه چه متغیرهایی روی بازار تأثیر میگذارد گفت: نخست، رفتار نقدینگی و میزان ورود یا خروج پول از بازار؛ دوم، حجم و ارزش معاملات که میتواند قدرت یا ضعف روند را نشان دهد؛ و سوم، واکنش بازار به اخبار احتمالی. این سه متغیر در کنار هم تصویر دقیقتری از پایداری حرکت فعلی بازار ارائه میدهند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: سناریوی غالب برای شنبه و ابتدای هفته، بازاری متعادل با گرایش به سمت تقاضاست. تا زمانی که عامل منفی قدرتمند و غیرمنتظرهای وارد فضای معاملات نشود، میتوان انتظار داشت بازار حرکت تدریجی خود را ادامه دهد.
فراقی درنهایت گفت: در صورت تقویت تقاضا و افزایش حجم معاملات نیز احتمال ثبت سطوح جدید در برخی شاخصها و گروههای بازار وجود خواهد داشت.