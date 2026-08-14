به مناسبت سالروز تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در آسیا دوم سپتامبر ۱۹۴۵

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ روز تسلیم ژاپن

به مناسبت سالروز تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در آسیا، مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی، لحظات سرنوشت‌ساز این رویداد را روایت می‌کند؛ تصاویری که از ورود هیئت ژاپنی تا امضای سند تسلیم در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بر عرشه ناو «یو‌اس‌اس میسوری» در خلیج توکیو را به تصویر می‌کشند.