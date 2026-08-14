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کد خبر: ۱۳۸۹۶۴۱
بازدید: ۱۱۷۴۹

به مناسبت سالروز تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در آسیا دوم سپتامبر ۱۹۴۵

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ روز تسلیم ژاپن

به مناسبت سالروز تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در آسیا، مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی، لحظات سرنوشت‌ساز این رویداد را روایت می‌کند؛ تصاویری که از ورود هیئت ژاپنی تا امضای سند تسلیم در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بر عرشه ناو «یو‌اس‌اس میسوری» در خلیج توکیو را به تصویر می‌کشند.

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برچسب‌ها:
روز تسلیم ژاپن عکس عکس تاریخی پنجره‌ای به گذشته حنگ جهانی دوم متفقین آلمان نازی آمرکا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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