احراز استطاعت جسمی ۶۸۰۰ متقاضی حج ۱۴۰۶

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر از احراز استطاعت جسمی ۶ هزار و ۸۰۰ متقاضی حج تمتع ۱۴۰۶ خبر داد و با اشاره به آغاز فرآیند اخذ «رقم‌طلب» از ۲۲ مردادماه، از متقاضیان خواست با توجه به محدودیت زمانی، هرچه سریع‌تر برای انجام معاینات پزشکی و تکمیل مراحل تعیین استطاعت جسمی اقدام کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر علی‌اکبر جنگ‌جو با تشریح آخرین وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶، گفت: تاکنون ۶۳ هزار و ۴۵۰ نفر از متقاضیان از سوی سازمان حج و زیارت به مرکز پزشکی حج و زیارت معرفی شده‌اند که از این تعداد، ۶ هزار و ۸۰۰ نفر استطاعت جسمی خود را احراز کرده‌اند و نتایج آنان برای انجام مراحل بعدی به سازمان حج و زیارت اعلام شده است.

وی افزود: پزشکان معاینه کننده متقاضیان در سراسر کشور با ظرفیتی دو برابر نسبت به برنامه پیش‌بینی‌شده، تعیین شده‌اند و آمادگی کامل برای ارائه خدمات به متقاضیان را دارند.

جنگ‌جو با اشاره به روند مراجعه متقاضیان به پزشکان اظهار کرد: میزان مراجعه متقاضیان در سطح کشور کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده است و با توجه به محدودیت زمانی موجود، لازم است متقاضیان در نخستین فرصت برای انجام معاینات پزشکی به پزشکان معرفی شده مراجعه کنند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی، فرآیند اخذ «رقم‌طلب» از ۲۲ مردادماه از سوی عربستان سعودی آغاز می‌شود و این مرحله از پیش‌نیاز‌های اصلی صدور ویزای حج به شمار می‌رود؛ بنابراین هرگونه تأخیر در انجام معاینات پزشکی می‌تواند مراحل بعدی را با مشکل و وقفه مواجه کند.

وی با تأکید بر اینکه متقاضیان نباید به دلیل فاصله زمانی تا موسم حج، انجام معاینات پزشکی را به تعویق بیندازند، گفت: فرآیند‌های اجرایی حج بر اساس دستورالعمل‌های کشور عربستان سعودی، ماه‌ها پیش از اعزام زائران آغاز می‌شود و تأخیر در انجام هر یک از مراحل، می‌تواند روند سایر اقدامات را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، جنگ‌جو در پایان از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ خواست در اسرع وقت به پزشکان معرفی شده مراجعه کرده و فرآیند معاینات پزشکی و تعیین استطاعت جسمی خود را تکمیل کنند تا مراحل بعدی، از جمله اخذ رقم‌طلب و صدور ویزا، بدون تأخیر انجام شود.