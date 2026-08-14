وزیر خزانه داری آمریکا، تهران را تهدید کرد

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، ایران را به تشدید فشار‌های حداکثری و اقدامات یکجانبه قهرآمیز بیشتر تهدید کرد.

به گزارش تابناک؛ اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه شب به وقت شرق آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه نیوز مکس در پی زیاده خواهی‌های کشورش و عدم دستیابی به اهدافش در تجاوز بی دلیل علیه ایران، ادعا کرد: در هفته آینده منتظر اعلام خبر‌های بیشتری درباره ایران باشید.

این وزیر نهاد جنگ اقتصادی آمریکا مدعی شد: «در هفته آینده منتظر اعلام خبر‌های بیشتری درباره ایران باشید، زیرا ما اقداماتی را اعمال خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور تاکنون سابقه نداشته است.»

وزیر خزانه داری آمریکا ادعا کرد: «این اقدامات ترکیبی از انزوای اقتصادی در سطحی خواهد بود که جهان تاکنون مشابه آن را ندیده است و همچنین محاصره در تنگه هرمز که مانع ورود و یا خروج هر چیزی از بنادر ایران خواهد شد، ادامه خواهد یافت.»

ایران و آمریکا پس دو دور جنگ و چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید و واشنگتن رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار اتخاذ کرده است.

ترامپ بار‌ها ادعای پیروزی در این تجاوز بی دلیل و حتی «باز بودن» تنگه هرمز را کرده است در حالیکه ایران، کنترل این آبراه حیاتی را برای دفاع استراتژیک از خود در اختیار دارد.

شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز پیش‌تر گزارش داد که داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها ادعا‌های ترامپ را تائید نمی‌کند.

ایران و عمان هنوز به توافقی برای بازگشایی این آبراه حیاتی دست نیافته‌اند. در حال حاضر، سردرگمی به یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال ایران تبدیل شده است و در برخی از رسانه‌ها نیز نبود یک «هدف راهبردی ثابت» به عنوان یکی از محور‌های همین سردرگمی مطرح شده است.

رفتار‌های متناقض ترامپ گویای این است که او بیشتر به دنبال روایت سازی پیرامون پیروزی ادعایی خود در تجاوز بی دلیل علیه ایران است؛ سیاستی که عملا به تعمیق بی‌اعتمادی تهران و شانه خالی کردن مکرر واشنگتن از وفای به عهد در توافق‌های امضا شده به دست رئیس جمهور این کشور منتهی شده است.

تلاش‌های واشنگتن برای القای تضعیف ایران در حوزه‌های اقتصادی و حتی نظامی و سپس ایجاد امیدواری به منظور وادار کردن تهران به پذیرش توافقی از موضع غیر برابر است؛ محاسبه‌ای که مقامات ایرانی بار‌ها آن را رد کرده‌اند.