فرمانده سنتکام خواستار حمله شدید به زیرساختهای ایران شد
به گزارش تابناک؛ شبکه ۱۳ اسرائیل گزاش داد ژنرال برد کوپر در جلسهای فوقالعاده با حضور ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و سایر فرماندهان ارشد نظامی، صراحتاً اعلام کرد که واشنگتن باید مجدداً حملات علیه ایران را از سر بگیرد.
کوپر در این جلسه تاکید کرد که تنها حمله مستقیم به زیرساختهای ملی، تأسیسات صنعت نفت، گاز و نیروگاههای برق ایران میتواند «قواعد بازی را تغییر دهد» و فشار واقعی به تهران وارد کند، چرا که به گفته او، ایران در شرایط کنونی و بدون متحمل شدن هزینههای سنگین اقتصادی حاضر به تغییر مواضع خود نخواهد بود.
او تایید کرد که این ارزیابی را به ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و شخص دونالد ترامپ منتقل کرده و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که آمریکا چارهای جز ازسرگیری عملیات نظامی مشترک با اسرائیل نداشته باشد. همزمان سنتکام از برنامهریزی برای تشکیل اولین نیروی چندملیتی و چندحوزهای پهپادهای انتحاری خبر داد.
ادعای وزیر دفاع آمریکا درباره توان تداوم محاصره دریایی بنادر ایران
در همین حال، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ارتش آمریکا از تمکن و منابع کافی برای ادامه محاصره دریایی بنادر ایران برای مدت زمان نامحدود برخوردار است. هگست با تاکید بر امکان چرخشی کردن ناوموشکاندازها و ناوچهها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، ادعا کرد که نیروی دریایی آمریکا همانند گذشته عملیات انسداد خطوط مواصلاتی ایران را تا تامین شدن خواستههای واشنگتن ادامه خواهد داد.
تعویق توافق ایران و عمان به دلیل پافشاری تهران بر شروط اساسی
از سوی دیگر، منابع مطلع دیپلماتیک در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» فاش کردند که روند دیپلماسی به دلیل تفاوت چشمگیر مواضع طرفین با بنبست مواجه شده است. بر اساس این گزارش، تهران فهرستی از تعدیلهای اساسی را روی میز گذاشته که شامل خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از اطراف ایران (بدون ارتباط دادن آن به مذاکرات هستهای آتی)، آزادسازی فوری و بیقیدوشرط تمامی داراییهای بلوکهشده ایران و توقف تحرکات خصمانه است. عدم پذیرش این شروط از سوی واشنگتن، رونمایی از توافق شبهنهاییشده میان ایران و عمان درباره سازوکار دریانوردی در تنگه هرمز را که قرار بود چند روز پیش اعلام شود، به تاخیر انداخته است.