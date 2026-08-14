ممنوعیت فامیلی در پذیرش دکتری بدون آزمون

دانشگاه علامه طباطبائی براساس آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شیوه استادمحور» مصوب شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از میان متقاضیان واجد شرایط و مطابق طرح‌های پژوهشی ارائه‌شده از سوی استادان میزبان، در مقطع دکتری تخصصی دانشجو پذیرش می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس این فراخوان، متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی‌ارشد معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند. همچنین حداقل معدل کل ۱۶ در مقطع کارشناسی و حداقل معدل ۱۷ در مقطع کارشناسی‌ارشد، بدون احتساب نمره پایان‌نامه، از شرایط ثبت‌نام اعلام شده است.

از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی در مقطع کارشناسی‌ارشد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نیز نباید بیش از سه سال سپری شده باشد. دانشجویان نیمسال پایانی دوره کارشناسی‌ارشد نیز می‌توانند با رعایت سایر شرایط در این فراخوان شرکت کنند، مشروط بر اینکه در صورت پذیرش تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ‌التحصیل شوند.

متقاضیانی که یکی یا هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد خود را در دانشگاه‌های خارج از کشور گذرانده‌اند، باید ارزشنامه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم را در سامانه بارگذاری کنند.

داوطلبان تنها مجاز به ثبت‌نام در یک رشته‌گرایش و یک مجموعه امتحانی هستند و تغییر رشته یا محل تحصیل پذیرفته‌شدگان این شیوه پذیرش امکان‌پذیر نیست. همچنین اولویت پذیرش با متقاضیانی است که رشته مورد تقاضای آنان با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد مرتبط باشد.

از دیگر شرایط اعلام‌شده، کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه و ارائه حداقل دو مقاله چاپ‌شده علمی در مجلات معتبر داخلی یا خارجی است. یکی از مقالات باید مستخرج یا مرتبط با پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باشد و برای آن نامه رسمی استاد راهنما مبنی بر ارتباط مقاله با پایان‌نامه ارائه شود.

بر اساس این فراخوان، پذیرفته‌شدگان در دوره روزانه دکتری تحصیل خواهند کرد و تحصیل آنان رایگان است. ظرفیت پذیرش این شیوه نیز مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه اعلام شده و استاد میزبان در رد یا پذیرش درخواست متقاضیان اختیار کامل دارد.

همچنین دانشجوی پذیرفته شده در رشته‌های بدون آزمون دکتری نباید رابطه سببی یا نسبی با استاد میزبان داشته باشد و در صورت اثبات رابطه مذکور داوطلب با استاد پرونده در هر مرحله از تحصیل محروم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز داوطلبان:

تصویر شناسنامه و کارت ملی، عکس، کارنامه کلی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، گواهی موقت پایان تحصیلات یا گواهی معدل، گواهی رتبه دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، مقالات علمی، گواهی ثبت اختراع، مدارک مربوط به جشنواره‌ها و المپیاد‌های علمی، سوابق تألیف یا ترجمه کتاب، سوابق تدریس، طرح‌های پژوهشی، افتخارات علمی، مدارک زبان انگلیسی و توصیه‌نامه استادان از جمله مدارکی است که متقاضیان در صورت برخورداری باید در سامانه ثبت‌نام بارگذاری کنند.

دانشگاه تأکید کرده است که مدارک باید با وضوح کامل بارگذاری شوند و مدارکی که در بازه زمانی ثبت‌نام در سامانه بارگذاری نشوند، امتیازی نخواهند داشت.

مهلت و نحوه ثبت‌نام:

ثبت‌نام برای پذیرش در رشته‌های دکتری دانشگاه علامه طباطبایی به شیوه استاد محور باید تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۳۰ مرداد ماه جاری انجام شود و طبق اعلام دانشگاه، این مهلت تمدید نخواهد شد.

ثبت‌نام و ارسال مدارک صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و دانشگاه مدارک فیزیکی را دریافت نخواهد کرد. متقاضیان باید از طریق سامانه ثبت‌نام و مصاحبه دانشگاه اقدام کنند.

اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه اعلام خواهد شد. دعوت‌شدگان پس از اعلام اسامی باید هزینه مصاحبه را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. همچنین حفظ کد پیگیری ثبت‌نام تا پایان اعلام نتایج بر عهده متقاضی است.

نتایج مصاحبه دکتری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علامه طباطبائی اعلام می‌شود و قطعی شدن پذیرش داوطلبان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

همچنین پذیرفته‌شدگان این شیوه همانند دانشجویان استعداد‌های درخشان موظف‌اند حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی، اصل یا گواهی پذیرش دو مقاله علمی معتبر مورد تأیید وزارتین یا یک مقاله دارای نمایه بین‌المللی معتبر را ارائه کنند؛ در غیر این صورت، درباره ادامه تحصیل آنان شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد.