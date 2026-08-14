واقعیت در میدان است نه در اظهارات مقامات آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز بسته است، عنوان کرد: تسلط ما بر تحرکات کامل و قاطع است. هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمی‌ماند.

وی گفت: واقعیت را باید در میدان دید نه در اطلاعیه‌ها و اظهارات مقامات امریکا.