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واقعیت در میدان است نه در اظهارات مقامات آمریکا

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بسته بودن تنگه هرمز تصریح کرد: هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمی‌ماند.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۱۱
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علی عظمایی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز بسته است، عنوان کرد: تسلط ما بر تحرکات کامل و قاطع است. هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمی‌ماند.

وی گفت: واقعیت را باید در میدان دید نه در اطلاعیه‌ها و اظهارات مقامات امریکا.

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دریادار علی عظمایی نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز آمریکا ایران جنگ مذاکرات ایران و آمریکا
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