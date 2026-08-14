واقعیت در میدان است نه در اظهارات مقامات آمریکا
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بسته بودن تنگه هرمز تصریح کرد: هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمیماند.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۱۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز بسته است، عنوان کرد: تسلط ما بر تحرکات کامل و قاطع است. هیچ تحرکی در این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمیماند.
وی گفت: واقعیت را باید در میدان دید نه در اطلاعیهها و اظهارات مقامات امریکا.
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