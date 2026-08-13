خبر جدید رئیس سازمان بهینهسازی درباره بنزین
به گزارش تابناک، سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با حضور در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به شکاف میان تولید و مصرف بنزین در کشور گفت: مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که پالایشگاهها روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر تولید میکنند.
او افزود: حدود ۹ میلیون لیتر بنزین نیز از ظرفیت پتروشیمیها تأمین میشود و برای جبران کسری، روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر بنزین یا وارد میشود یا از ذخایر راهبردی کشور برداشت میشود.
سقاب اصفهانی همچنین گفت استفاده از ظرفیت پتروشیمیها برای تولید بنزین، درآمد ارزی این بخش را کاهش داده است؛ به گفته او، پیش از این حدود ۲ میلیارد دلار سود از محل محصولات پتروشیمی حاصل میشد که اکنون با مصرف این ظرفیت برای تولید بنزین، این درآمد از دست رفته است.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شدت مصرف سوخت در ایران اظهار کرد: مصرف بنزین کشور باید به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر در روز برسد و میزان مصرف فعلی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر بیشتر از استانداردهای جهانی است.
او افزود حدود ۵۰ درصد از شکاف میان مصرف فعلی و سطح استاندارد، به غیراستاندارد بودن خودروها مربوط میشود.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: تغییر قیمت بنزین در کرمان بهدلیل برخی بیتدبیریها متوقف شد.
سقاب اصفهانی افزود: رئیسجمهور تأکید کرده است از اقداماتی که مردم را غافلگیر میکند پرهیز شود.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: تا این لحظه هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر نرخ بنزین و سازوکار تخصیص فعلی بنزین گرفته نشده است.