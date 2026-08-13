صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

خبر جدید رئیس سازمان بهینه‌سازی درباره بنزین

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با هشدار درباره شکاف فزاینده تولید و مصرف، اعلام کرد مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۰۳
| |
6393 بازدید
|
۱
سقاب اصفهانی

به گزارش تابناک، سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به شکاف میان تولید و مصرف بنزین در کشور گفت: مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که پالایشگاه‌ها روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر تولید می‌کنند.

او افزود: حدود ۹ میلیون لیتر بنزین نیز از ظرفیت پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود و برای جبران کسری، روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر بنزین یا وارد می‌شود یا از ذخایر راهبردی کشور برداشت می‌شود.

سقاب اصفهانی همچنین گفت استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین، درآمد ارزی این بخش را کاهش داده است؛ به گفته او، پیش از این حدود ۲ میلیارد دلار سود از محل محصولات پتروشیمی حاصل می‌شد که اکنون با مصرف این ظرفیت برای تولید بنزین، این درآمد از دست رفته است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شدت مصرف سوخت در ایران اظهار کرد: مصرف بنزین کشور باید به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر در روز برسد و میزان مصرف فعلی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر بیشتر از استانداردهای جهانی است.

او افزود حدود ۵۰ درصد از شکاف میان مصرف فعلی و سطح استاندارد، به غیراستاندارد بودن خودروها مربوط می‌شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی  گفت: تغییر قیمت بنزین در کرمان به‌دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها متوقف شد.

سقاب اصفهانی افزود: رئیس‌جمهور تأکید کرده است از اقداماتی که مردم را غافلگیر می‌کند پرهیز شود.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: تا این لحظه هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر نرخ بنزین و سازوکار تخصیص فعلی بنزین گرفته نشده است. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سقاب اصفهانی بهینه سازی مصرف سوخت بنزین مصرف بنزین قیمت بنزین
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیم سران قوا درباره قیمت بنزین
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان
عرضۀ بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان اجرانشده متوقف شد!
اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل در دستور کار دولت
حذف کارت‌های جایگاه‌داران سوخت/ تغییر نرخ بنزین به صلاح نیست
قیمت جدید بنزین سوپر اعلام شد
ناترازی انرژی در دوراهی تردید و تصمیم/ بنزین، سرگردان بین سهمیه و قاچاق!
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد
برنامه دولت درکاهش مصرف روزانه ۱۰میلیون لیتر بنزین
گرانی بنزین راهکار نیست!
بنزین ۱۰ هزار تومانی به چه قیمتی؟
چرا دولت واقعیت مصرف بنزین را به مردم نمی گوید؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱
منصور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
0
پاسخ
رئیس جمهور گفت از ااقداماتی که مردم را غافلگیر کند پرهیز کند بعدا همین رئیس جمهور قاون اسقاط خودروهای قشر مستضعف جامعه را می دهدکه با این تورم و هزینه های سنگین هر روز گلویشان بیشتر فشار داده می شود کدام حرفتان را باور کنیم حضرات
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pUx
tabnak.ir/005pUx