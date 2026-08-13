تصاویر جدید از ضربات ایران بر ستون فقرات آمریکا

تصاویر جدید منتشرشده از آثار حملات ایران به مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا، ابعاد تازه‌ای از خسارات واردشده به زیرساخت‌های نظامی این کشور در منطقه را به نمایش گذاشته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، تصاویر جدید منتشرشده از آثار حملات موشکی ایران به مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا، ابعاد تازه‌ای از خسارات واردشده به زیرساخت‌های نظامی این کشور در منطقه را به نمایش گذاشته است.

تصاویر ماهواره‌ای حملات اخیر، آسیب به بخش‌هایی از پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در کشورهای منطقه از جمله امارات و بحرین را نشان می‌دهد.

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