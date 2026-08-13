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تصاویر جدید از ضربات ایران بر ستون فقرات آمریکا

تصاویر جدید منتشرشده از آثار حملات ایران به مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا، ابعاد تازه‌ای از خسارات واردشده به زیرساخت‌های نظامی این کشور در منطقه را به نمایش گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۹۳
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6046 بازدید
پایگاه آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، تصاویر جدید منتشرشده از آثار حملات موشکی ایران به مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا، ابعاد تازه‌ای از خسارات واردشده به زیرساخت‌های نظامی این کشور در منطقه را به نمایش گذاشته است.

تصاویر ماهواره‌ای حملات اخیر، آسیب به بخش‌هایی از پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در کشورهای منطقه از جمله امارات و بحرین را نشان می‌دهد.

- ضربه ایران به واحد فشرده سازی گاز پالایشگاه حبشان (منافع اقتصادی آمریکا) در امارات

- انهدام مرکز داده پشتیبانی‌کننده اطلاعات ارتش تروریستی آمریکا در بحرین

- انهدام واحد کربن صنایع آلومینیوم آمریکا در امارات

- انهدام رادار راهبردی TPS-57 ارتش آمریکا در پایگاه الظفره امارات

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آمریکا ایران جنگ حمله پایگاه های آمریکایی حمله موشکی
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