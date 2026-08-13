نبض خبر
بهخاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
جان کریاکو، افسر سابق سیا و تحلیل گر سیاسی فاش کرد: «به دلیل اینکه رضا پهلوی را دلقک خطاب کردم، تهدید به مرگ شدم. طرفداران او بارها با من تماس گرفتند و برایم مزاحمت ایجاد کردند و حتی پسرم و خانواده ام را نیز تهدید به مرگ کردند... آنها مدعی هستند که آدرس خانهام را دارند و تهدید میکنند: به خانهات حمله میکنیم و مغزت را منفجر میکنیم.» اظهارات کریاکو را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جان کریاکو ویدیو سلطنت طلب ها تهدید به مرگ خشونت طلب رضا پهلوی
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یعنی فکرش رو بکنید این سطلی های دیگه چه حیوونات عقب مونده ای هستن که حتی افسر سازمان سیا !!! رو هم به مرگ تهدید میکنن !
این جماعت اگر در ایران به قدرت برسن من فکر کنم چنان قتل عامی راه میندازن که چنگیز مغول حیرت کنه
این جماعت اگر در ایران به قدرت برسن من فکر کنم چنان قتل عامی راه میندازن که چنگیز مغول حیرت کنه