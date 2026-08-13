جان کریاکو، افسر سابق سیا و تحلیل گر سیاسی فاش کرد: «به دلیل اینکه رضا پهلوی را دلقک خطاب کردم، تهدید به مرگ شدم. طرفداران او بارها با من تماس گرفتند و برایم مزاحمت ایجاد کردند و حتی پسرم و خانواده ام را نیز تهدید به مرگ کردند... آن‌ها مدعی هستند که آدرس خانه‌ام را دارند و تهدید می‌کنند: به خانه‌ات حمله می‌کنیم و مغزت را منفجر می‌کنیم.» اظهارات کریاکو را می‌بینید و می‌شنوید.