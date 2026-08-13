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کد خبر:۱۳۸۹۵۹۲
کد خبر:۱۳۸۹۵۹۲
39186 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!

جان کریاکو، افسر سابق سیا و تحلیل گر سیاسی فاش کرد: «به دلیل اینکه رضا پهلوی را دلقک خطاب کردم، تهدید به مرگ شدم. طرفداران او بارها با من تماس گرفتند و برایم مزاحمت ایجاد کردند و حتی پسرم و خانواده ام را نیز تهدید به مرگ کردند... آن‌ها مدعی هستند که آدرس خانه‌ام را دارند و تهدید می‌کنند: به خانه‌ات حمله می‌کنیم و مغزت را منفجر می‌کنیم.» اظهارات کریاکو را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جان کریاکو ویدیو سلطنت طلب ها تهدید به مرگ خشونت طلب رضا پهلوی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
5
5
پاسخ
طرف رو زنش غیرت نداره ببین دیگه کیه و چیکاره است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
5
7
پاسخ
پهلوی‌های تروریست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
3
8
پاسخ
آبروی ایران و ایرانی رو بردن این زامبی های دلقک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
4
9
پاسخ
یعنی فکرش رو بکنید این سطلی های دیگه چه حیوونات عقب مونده ای هستن که حتی افسر سازمان سیا !!! رو هم به مرگ تهدید میکنن !

این جماعت اگر در ایران به قدرت برسن من فکر کنم چنان قتل عامی راه میندازن که چنگیز مغول حیرت کنه
ایرانیهای بااصالت باغیرت
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
8
پاسخ
هم دلقک هم بی غیرت هم بزدل هم وطنفروش هم لاشخور مامانش پول توجیبی به اومبدهد.طرفدارانش فواحش واوباش عربده کش شهرنوتهران نیرابادشیرین بیان و منافقین بی ارزش رذل وتجزیه طلبهاهستندپست ترین افرادحامیان این کفتارنجس هستند
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