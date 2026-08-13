صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نابودی ۲۵ درصد از پهپادهای ریپر آمریکا در جنگ با ایران

نیروی هوایی آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران، بین ۲۴ تا ۳۰ فروند پهپاد ریپر ام‌کیو-۹ را از دست داده و در نتیجه ناوگان عملیاتی این پهپادها به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است. 
کد خبر: ۱۳۸۹۵۸۹
| |
2771 بازدید
پهپاد آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از واشنگتن پست، این میزان بیش از یک‌چهارم کل ناوگان است که طی حدود پنج ماه درگیری از بین رفته است.

برای سامانه‌ای که تولید آن از سال ۲۰۲۵ متوقف شده، این ارقام اهمیتی فراتر از میدان جنگ دارند.

قیمت هر فروند ریپر ام‌کیو-۹ پیش از این، بسته به پیکربندی، بین ۱۶ تا ۳۰ میلیون دلار بود. در پایین‌ترین برآورد، ارزش تجهیزات منهدم‌شده نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار است و در بالاترین برآورد به حدود ۹۰۰ میلیون دلار می‌رسد. علاوه بر این، برخلاف تانک یا جنگنده، کارخانه‌ای فعال برای تولید جایگزین این پهپادها وجود ندارد.

شرکت «General Atomics» سازنده ریپر، آخرین فروند ام‌کیو-۹ای خود را در سال ۲۰۲۵ تحویل داد. خط تولید این پهپاد بسته شده است. بنابراین هر پهپادی که در حریم هوایی ایران از دست می‌رود، دیگر با یک سامانه مشابه قابل جایگزینی نیست.

ریپر ام‌کیو-۹ بیش از یک دهه است که یکی از اصلی‌ترین پهپادهای ارتش آمریکا محسوب می‌شود. این پهپاد با عملیات علیه شورشیان در فضای هوایی نسبتا امن عراق، افغانستان، سوریه و بخش‌هایی از آفریقا شهرت پیدا کرد. ریپر که با سرعت پایین و در ارتفاع کم پرواز می‌کند و به مجموعه‌ای از حسگرها و موشک‌های هل‌فایر مجهز است، برای عملیات ضدتروریسم مناسب بود؛ جایی که بزرگ‌ترین تهدید معمولا فردی مجهز به موشک دوش‌پرتاب بود، نه یک شبکه یکپارچه پدافند هوایی.

به نوشته واشنگتن پست، تهران از سامانه‌های موشکی زمین‌به‌هوا و دیگر سامانه‌های تولید داخل استفاده می‌کند که توانایی درگیری با اهداف در ارتفاع متوسط و بالا را دارند. ریپر که در ارتفاع حدود ۲۵ هزار پا پرواز می‌کند و ویژگی‌های پنهان‌کاری ندارد، در برابر چنین پدافندی تا حد زیادی هدفی آسان محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا جنگ ایران پهپادهای آمریکایی سرنگونی نابودی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر جدید از ضربات ایران بر ستون فقرات آمریکا
ادعای دور از واقعیت ترامپ درباره نابودی ایران!
خبر فوری / احتمال انهدام یک جنگنده دیگر دشمن + عکس
سرنگونی بالگرد اماراتی در دفاع از نیروهای آمریکایی
آمریکا در جنگ ایران ۲۴ پهپاد MQ-۹ ریپر از دست داد
آیا آمریکا می‌خواهد مادورو را سرنگون کند؟
پهپادهایی که توسط ایران سرنگون شده است
واکنش قالیباف به هدف‌ قرارگرفتن جنگنده F-35 آمریکا
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pUj
tabnak.ir/005pUj