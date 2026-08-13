نابودی ۲۵ درصد از پهپادهای ریپر آمریکا در جنگ با ایران

نیروی هوایی آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران، بین ۲۴ تا ۳۰ فروند پهپاد ریپر ام‌کیو-۹ را از دست داده و در نتیجه ناوگان عملیاتی این پهپادها به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از واشنگتن پست، این میزان بیش از یک‌چهارم کل ناوگان است که طی حدود پنج ماه درگیری از بین رفته است.

برای سامانه‌ای که تولید آن از سال ۲۰۲۵ متوقف شده، این ارقام اهمیتی فراتر از میدان جنگ دارند.

قیمت هر فروند ریپر ام‌کیو-۹ پیش از این، بسته به پیکربندی، بین ۱۶ تا ۳۰ میلیون دلار بود. در پایین‌ترین برآورد، ارزش تجهیزات منهدم‌شده نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار است و در بالاترین برآورد به حدود ۹۰۰ میلیون دلار می‌رسد. علاوه بر این، برخلاف تانک یا جنگنده، کارخانه‌ای فعال برای تولید جایگزین این پهپادها وجود ندارد.

شرکت «General Atomics» سازنده ریپر، آخرین فروند ام‌کیو-۹ای خود را در سال ۲۰۲۵ تحویل داد. خط تولید این پهپاد بسته شده است. بنابراین هر پهپادی که در حریم هوایی ایران از دست می‌رود، دیگر با یک سامانه مشابه قابل جایگزینی نیست.

ریپر ام‌کیو-۹ بیش از یک دهه است که یکی از اصلی‌ترین پهپادهای ارتش آمریکا محسوب می‌شود. این پهپاد با عملیات علیه شورشیان در فضای هوایی نسبتا امن عراق، افغانستان، سوریه و بخش‌هایی از آفریقا شهرت پیدا کرد. ریپر که با سرعت پایین و در ارتفاع کم پرواز می‌کند و به مجموعه‌ای از حسگرها و موشک‌های هل‌فایر مجهز است، برای عملیات ضدتروریسم مناسب بود؛ جایی که بزرگ‌ترین تهدید معمولا فردی مجهز به موشک دوش‌پرتاب بود، نه یک شبکه یکپارچه پدافند هوایی.

به نوشته واشنگتن پست، تهران از سامانه‌های موشکی زمین‌به‌هوا و دیگر سامانه‌های تولید داخل استفاده می‌کند که توانایی درگیری با اهداف در ارتفاع متوسط و بالا را دارند. ریپر که در ارتفاع حدود ۲۵ هزار پا پرواز می‌کند و ویژگی‌های پنهان‌کاری ندارد، در برابر چنین پدافندی تا حد زیادی هدفی آسان محسوب می‌شود.