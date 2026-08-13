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مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
عمان و عربستان سعودی یک «کریدور سبز و امن زمینی» راهاندازی کردهاند که بندر صحار را از طریق بزرگراه ربعالخالی به بندر شهرک انرژی ملک سلمان (SPARK) متصل میکند (بخش سعودی این مسیر حدود 546 کیلومتر طول دارد و هزینهٔ ساخت آن حدود 533 میلیون دلار برآورد شده است). هدف این کریدور، کاهش هزینهها، افزایش سرعت ترانزیت کالا و دورزدن گلوگاههای دریایی (تنگه هرمز) است. جادهٔ زمینی که هستهٔ این کریدور را تشکیل میدهد، سالها پیش تکمیل شده، اما توافق جدید برای استفادهٔ منظم و تجاری از آن، تازه امضا شده است. تصاویر امضای قرارداد این مسیر و مسیر طراحی شده را میبینید.
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