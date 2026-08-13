ارسال پیامهای هشدار و قاطع ایران به سوریه
تهران با آگاهسازی پایتختهای منطقهای (آنکارا، بغداد، دوحه و ریاض) اعلام کرد که هرگونه ماجراجویی سوریه علیه حزبالله، به یک رویارویی منطقهای گسترده در جغرافیای سوریه تبدیل خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۷۷| |
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به گزارش تابناک، و بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری لبنانی «یونیوز»، تهران با ارسال پیامهای مستقیم و قاطع به دمشق و سایر پایتختهای منطقهای، مانع از اجرای یک سناریوی نظامی شده است که با تحریک آمریکا برای مداخله سوریه در لبنان در حال آمادهسازی بود.
تهران با آگاهسازی پایتختهای منطقهای (آنکارا، بغداد، دوحه و ریاض) اعلام کرد که هرگونه ماجراجویی سوریه علیه حزبالله، به یک رویارویی منطقهای گسترده در جغرافیای سوریه تبدیل خواهد شد.
در این اخطار جدی که از مسیر ترکیه به دمشق منتقل شده، تأکید شده است که پاسخ موشکی ایران شامل هدفگیری بیش از ۱۰۰ هدف استراتژیک، از جمله کاخ ریاستجمهوری سوریه خواهد بود.
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