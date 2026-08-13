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انفجار شدید و ناگهانی در کارخانه کشتی‌سازی چین

یک کشتی در جریان آتش‌سوزی در یک کشتی‌سازی در شهر فوان چین منفجر شد که در این حادثه دست‌کم ۱۰ نفر زخمی شده‌اند و عملیات امداد برای یافتن یک آتش‌نشان مفقود ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۶۳
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چین

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک حادثه آتش‌سوزی و انفجار در یک کارخانه کشتی‌سازی در شهر فوان در استان فوجیان چین، به مصدومیت چندین نفر و مفقود شدن یک آتش‌نشان منجر شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، آتش‌سوزی امروز (پنجشنبه ۱۳ اوت) در یک کشتی مستقر در محوطه کشتی‌سازی آغاز شد. نیروهای آتش‌نشانی برای مهار شعله‌ها وارد عملیات شدند، اما در جریان عملیات اطفای حریق، کشتی دچار انفجار شد.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که ۱۰ نفر در این حادثه زخمی شده‌اند و یکی از آتش‌نشانانی که در عملیات مهار آتش حضور داشت، مفقود شده است.

فوان در استان فوجیان و در ساحل جنوب‌شرقی چین قرار دارد و از مناطق فعال این کشور در حوزه ساخت و تعمیر کشتی به شمار می‌رود. وجود مجموعه‌های متعدد مرتبط با صنایع دریایی در این منطقه، کشتی‌سازی را به یکی از فعالیت‌های مهم صنعتی فوان تبدیل کرده است.

مقام‌های محلی چین تاکنون جزئیات کامل‌تری درباره وضعیت آتش‌نشان مفقود، تعداد نهایی مصدومان و علت حادثه ارائه نکرده‌اند و آمار تلفات نیز ممکن است با ادامه عملیات امدادی تغییر کند.

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چین کارخانه کشتی سازی آتش سوزی انفجار
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tabnak.ir/005pUJ
tabnak.ir/005pUJ