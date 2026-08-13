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پایدارترین‌ راهِ نظم جدید در منطقه از نظر دستیار رهبر انقلاب

محمد مخبر گفت: با اثبات ناتوانی آمریکا در محافظت متحدانش در خلیج فارس، پایدارترین‌ راهِ نظم جدید در منطقه، اجرای سازِکار اقتصادی-امنیتی هرمز، مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۶۲
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محمد مخبر

به گزارش تابناک، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز، در صفحه شخصی خود نوشت:

راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران، بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون می کند.
با اثبات ناتوانی آمریکا در محافظت متحدانش در خلیج فارس، پایدارترین‌ راهِ نظم جدید در منطقه، اجرای سازِکار اقتصادی-امنیتی هرمز، مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است.

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محمد مخبر مشاور رهبر انقلاب آمریکا ایران جنگ تنگه هرمز
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