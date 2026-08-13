رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز (۲۲ مرداد) خبر داد و گفت: به منظور تسهیل بازگشت مسافران از شمال به جنوب، تردد در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال ممنوع و در ادامه، مسیر شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از پلیس راهور، سردار احمد کرمی‌اسد اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین و به منظور تسهیل بازگشت مسافران از سمت شمال به جنوب، از ساعت ۱۶ امروز تردد همه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال ممنوع شد و در ادامه، مسیر شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

وی افزود: این محدودیت‌های ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی و پایان وضعیت سنگین تردد ادامه خواهد داشت و زمان رفع محدودیت‌ها بر اساس شرایط ترافیکی محورهای شمالی تعیین می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور، گفت: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در حدفاصل بیلقان تا پورکان و محدوده سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های میانک و مکارود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

کرمی‌اسد اضافه کرد: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده انتهای آزادراه، ترافیک سنگین است. همچنین در محور هراز، مسیر شمال به جنوب در محدوده سه‌راهی چلاو و در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت محدوده شهر دماوند، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی گفت: در حال حاضر تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب و محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در این محورها گزارش نشده است.

کرمی‌اسد درباره وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محورهای نیشابور ـ مشهد، تربت حیدریه ـ مشهد و قوچان ـ مشهد روان گزارش شده است.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی مسیر اطلاع پیدا کنند و با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی، توصیه‌های پلیس را مورد توجه قرار دهند.