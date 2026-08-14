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عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش

تصویری از اراضی فرمانیه منتشر شده که مربوط به زمانی است که هنوز این منطقه چیزی جز باغ و تپه و زمین کشاورزی در خود نداشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۶۰
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39911 بازدید
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۱۱
فرمانیه

به گزارش تابناک به نقل از فرادید، این تصویر از اراضی فرمانیه مربوط به سال ۱۳۱۴ شمسی است.

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تهران فرمانیه شمال شهر تهران عکس قدیمی باغ های تهران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
امیرخان
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
1
پاسخ
اواخر دوره قاجار اونهمه ساختمان بلند مرتبه مگه وجود داشته؟؟؟
حقگو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
3
3
پاسخ
ایرانو کلا افغانیا آباد کردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
هر کشوری رو فقط نخبگان همون کشور آباد میکنن و گرنه چرا افغانها نمیتونن کشور خودشونو آباد کنن ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
2
پاسخ
این تصویر مربوط به فرمانیه نیست، سمت چپ تصویر تپه نیست و البته کوه دیده می‌شود.
(ساکن نیم قرن پیش فرمانیه)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تپه ها رو تسطیح کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
0
پاسخ
ای داداش کجای کاری ؟ همون پسر بچه ای که توی عکس هست احتمالا جد پدری ... هست که ۱۰ هکتار از املاک فرمانیه توی زمینهای اون ساخته شده . کاشکی جد پدری ما هم عقلش میکشید به جای شهرستان بیاد توی تهران ملاکی کنه
تهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
3
پاسخ
تهران
ببخش زمین خوارانی که تو را به شلخته ترین پایتخت جهان تبدیل کردند.
ببخش سازندگانی که بهترینها را به تلی از آپارتمانهای گران تبدیل کردند.
برای بازماندگان فرزندان تهران، عکس درخت را نشان می‌دهیم و می‌گوییم این چیست، عکس کوه را میکشیم و میگوییم که چیست،
ولی قصه ات را با این جمله آغاز میکنیم: در روزگاری نه چندان دور.......
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
2
پاسخ
وقتی احمدشاه قاجار شاه شد فقط 12سال داشت برای همین نمیتوتست فرمان صادر کنید شخصی در کنار احمدشاه قاجار گذاستند که ایشون فرمانها را میداد به اسم فرمانفرما که نوادگان ایشون هنوز با فانیل فرنانفرنا و فیروز هستند اقای فرمانفرما کل زمینهای منطقه فرمانیه را سند زد بنام خودش که البته در ان زمان ارشی ندلشت و ثحمد رضا شاه پهلوی سالها بعد زمینهای تهران رو یند دار و ارزش دار کرد و این سیستم در کل ایران اجرا شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
1
پاسخ
قدمت، کمتر از نود سال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
1
پاسخ
کلاه نمدی داشته جالبه
احمد قربان علی زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
2
پاسخ
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