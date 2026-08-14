عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش

تصویری از اراضی فرمانیه منتشر شده که مربوط به زمانی است که هنوز این منطقه چیزی جز باغ و تپه و زمین کشاورزی در خود نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از فرادید، این تصویر از اراضی فرمانیه مربوط به سال ۱۳۱۴ شمسی است.