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حمایت از معیشت یا بنزینِ تورم؟

منبع افزایش مبلغ کالابرگ کجاست؟ وعده‌ای که نباید با چاپ پول تأمین شود

با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، دولت وعده افزایش اعتبار کالابرگ را داده است؛ اما پرسش اصلی این است که منابع این افزایش از کجا تامین خواهد شد و آیا قرار است حمایت معیشتی با چاپ پول و تشدید تورم همراه شود؟
کد خبر: ۱۳۸۹۵۵۵
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6384 بازدید
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۳۶
چاپ پول کالابرگ

تورم هر ماه رکورد تازه‌ای ثبت می‌کند و نشانه‌ای از توقف این مسیر دیده نمی‌شود. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه منتهی به تیرماه امسال به ۶۱.۴ درصد رسیده؛ رقمی که هم از تداوم روند صعودی تورم حکایت دارد و هم تصویری روشن از فرسایش مداوم قدرت خرید خانوار‌ها ارائه می‌کند. فشار اصلی البته در بخش کالا‌های مصرفی خود را عریان‌تر نشان می‌دهد؛ جایی که تورم سالانه به ۸۶.۱ درصد رسیده و مستقیما سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در چنین شرایطی، دولت ابزاری حمایتی به نام کالابرگ الکترونیکی را در اختیار دارد؛ ابزاری که از دی‌ماه سال گذشته با سازوکار جدید به اجرا درآمد و بر اساس آن، برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد تا خانوار‌ها بتوانند اقلام مشخصی از جمله کالا‌های پروتئینی، حبوبات و سایر نیاز‌های اساسی را بدون پرداخت نقدی تهیه کنند. این سیاست در واقع بخشی از بسته جبرانی دولت پس از حذف ارز ترجیحی بود؛ تلاشی برای مهار تبعات شوک قیمتی که قرار بود فشار واردشده به معیشت مردم را خنثی کند.

برای چهار ماه نخست اجرای این طرح، حدود ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یافت و همچنین از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، در مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در شبکه بانکی برای اجرای کالابرگ تامین شد. با این حال، برای تامین اعتبار اردیبهشت تا پایان سال، به گفته سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است.

مسئله، اما فقط تامین اعتبار فعلی نیست؛ مسئله مهم‌تر، حفظ اثرگذاری این اعتبار در بستر تورم فزاینده است. از همان ابتدای اجرای طرح، مقام‌های دولتی از جمله وزیر اقتصاد بر این نکته تاکید داشتند که مبلغ ریالی کالابرگ باید متناسب با رشد تورم و نوسانات نرخ ارز افزایش یابد. وزیر اقتصاد سال گذشته صراحتا گفته بود: «این حق شهروندی است و متناسب با تغییرات تورمی و نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش می‌یابد. هرگونه تحولی در بازار ارز اتفاق بیفتد و نرخ ارز افزایش یابد، به اعتبار کالابرگ افزوده می‌شود.»

این وعده، اما تا امروز در حد حرف باقی مانده است. مبلغ کالابرگ همچنان همان یک میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته، به‌واسطه رشد مداوم قیمت‌ها، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است. به بیان ساده، کالابرگی که قرار بود سپر حمایتی خانوار‌ها باشد، خود در معرض فرسایش تورمی قرار گرفته است.

دستور رئیس‌جمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ

در سوی دیگر، رئیس‌جمهور نیز در ماه‌های اخیر چند بار از ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ سخن گفته است. از دستور خردادماه در شورای هماهنگی اقتصادی دولت گرفته تا تاکید اخیر در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم که تصریح کرد: «باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم، چون قیمت‌ها گران‌تر شده است.»

این اظهارات برای افکار عمومی امیدوارکننده است، اما یک پرسش کلیدی را هم به‌طور جدی پیش می‌کشد: منابع این افزایش قرار است از کجا تامین شود؟

این پرسش، نقطه اصلی ابهام در سیاست کالابرگ است. زیرا افزایش مبلغ اعتبار، بدون پشتوانه مالی واقعی، نه‌تنها اثر حمایتی پایداری ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند خود به موتور تازه‌ای برای تورم بدل شود. طبق قانون بودجه، رقمی در حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و این برآورد نیز بر مبنای همان اعتبار یک میلیون تومانی انجام شده است؛ بنابراین هرگونه افزایش در مبلغ کالابرگ، به منابعی فراتر از پیش‌بینی فعلی نیاز دارد.

در اینجا چند سناریو احتمالی قابل تصور است. نخست، حذف بخشی از مشمولان و بازتوزیع منابع میان گروه‌های باقی‌مانده. دوم، استقراض دوباره از منابع صندوق توسعه ملی. سوم، تامین مالی از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت و فروش آن با نرخ‌های بالاتر؛ و در نهایت، پرریسک‌ترین گزینه: استقراض از بانک مرکزی

سناریوی آخر، همان نقطه‌ای است که باید با حساسیت بالا به آن نگاه کرد. اگر دولت بدون دسترسی به منابع واقعی و در دسترس، صرفا برای عمل به وعده افزایش کالابرگ به سمت استفاده از تنخواه یا استقراض از بانک مرکزی حرکت کند، نتیجه در میان‌مدت چیزی جز رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم نخواهد بود. در آن صورت، دولت شاید در ظاهر مبلغ کالابرگ را مثلا از یک میلیون به دو میلیون تومان افزایش دهد، اما همزمان با خلق پول جدید، زمینه بی‌اثر شدن همین افزایش را نیز فراهم می‌کند. یعنی همان حمایتی که قرار است قدرت خرید را ترمیم کند، خود از کانال تورم دوباره تخریب می‌شود.

این همان چرخه باطل سیاست‌گذاری حمایتی بدون منبع پایدار است: افزایش اسمی حمایت، جهش تورمی، کاهش مجدد قدرت خرید، و سپس مطالبه برای افزایش دوباره حمایت. چرخه‌ای که در نهایت نه به نفع مردم تمام می‌شود و نه به نفع ثبات اقتصاد کلان.

البته دولت ممکن است استدلال کند که در آینده منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و استقراض فعلی صرفا یک اقدام موقت است. اما مسئله اینجاست که در شرایط فعلی، با دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی، محدودیت‌های انتقال پول و افزایش ریسک‌های بیرونی، اتکا به درآمد‌های آتی نفتی بیش از آنکه یک منبع قطعی باشد، یک فرض خوش‌بینانه است. بر همین اساس، هرگونه تصمیم برای افزایش اعتبار کالابرگ باید بر پایه منابع نقد، واقعی و قابل تحقق اتخاذ شود؛ نه بر مبنای درآمد‌های احتمالی یا استقراض تورم‌ساز.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در گفت‌وگو با تابناک در این‌باره معتقد است دولت نباید وارد فضای چاپ پول شود و نباید راه جبران کسری‌ها را در چاپ پول ببیند. وی گفت: «دولت باید بیشتر بر مسئله تنش‌زدایی تمرکز کند و شرایط را به سمتی ببرد که هم بتواند نفت خود را بهتر بفروشد و هم سایه جنگ را از سر کشور بردارد.»

پوردهقان خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، راه دیگری جز این برای دولت وجود ندارد؛ چراکه اگر بخواهد با چاپ پول جلو برود، به هر حال شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد.»

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفت‌وگو با تابناک تاکید کرد: «اینکه رئیس‌جمهور می‌گویند باید اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، از این جهت که قدرت خرید مردم متناسب با شرایط تورمی حفظ شود، موضوعی منطقی است؛ اما سؤال اساسی این است که آیا دولت برای این افزایش اعتبار، منبع مشخصی در نظر گرفته است یا خیر؟»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «اگر برای افزایش اعتبار کالابرگ منبع مشخصی در نظر گرفته نشده باشد، این اقدام می‌تواند منجر به استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول شود که در نهایت پایه پولی را افزایش می‌دهد و موجب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.»

جمع‌بندی روشن است: اصل افزایش اعتبار کالابرگ، در اقتصادی که تورم به‌سرعت در حال بلعیدن قدرت خرید مردم است، از منظر معیشتی قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ اما فقط در صورتی که منبع تامین آن شفاف، واقعی و غیرتورمی باشد. در غیر این صورت، افزایش مبلغ کالابرگ می‌تواند به سیاستی تبدیل شود که در کوتاه‌مدت جذاب است، اما در میان‌مدت و بلندمدت، اثر خود را با تورم پس می‌دهد.

دولت اگر واقعا قصد تقویت این ابزار حمایتی را دارد، پیش از اعلام هر عدد جدید، باید یک سوال اساسی را پاسخ دهد: پول این حمایت قرار است دقیقا از کجا بیاید؟

گزارش: محمدرضا مقامی فرد

 

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برچسب ها
کالابرگ تورم چاپ پول استقراض از بانک مرکزی وزیر اقتصاد قدرت خرید مردم حذف ارز ترجیحی بانک مرکزی رئیس جمهور مجلس
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گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۶
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
46
پاسخ
آقا کالابرگ نمی‌خواهیم لطفاً برگردین به قیمت‌های دی ماه
والا بخدا، بعد می‌خوان پول چاپ کنن که بدبختیها بیشتر هم میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
متاسفانه دولت هرچه دارد خرج این صنایع فشل میکند و هر روز بدتر از دیروز می‌شوند و هرگز قادر به رقابت جهانی نیستند قیمت کالاها جهانی است ولی دستمزدها نه ، اگر دستمزدها جهانی بود نیازی به کالابرگ هم نبود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اشکال برگشت قیمت ها به چند ماه قبل همان اشکالی است که قیمت بنزین در حال حاضر دارد یعنی یارانه دادن به مصرف ، هرکس بیشتر مصرف کرد بیشتر از یارانه ها بهره مند میشود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
وقتی صحبت از منبع برای حمایت می‌شود باید تصمیم گیری شود هزینه کردن برای رساندن بنزین ارزان‌تر از آب برای مردم مهم است یا هزینه کردن برای رساندن حداقل نیازهای تغذیه ای مردم مهم است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
همش از محل چاپ پول است و موجب تورم و بی ارزش تر شدن پول ملی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تنها راه نجات تولید پول و خلق پول حتی تولید دلار و یورو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
دولت چطوری میگه پولنداره در حالیکه فقط در یک مورد قیمت نفت کلی درآمدزایی ذاشت
بودجه ای که با نفت 60 70 دلاری بسته شده بود بطور متوسط با قیمت 80 تا 100دلار فروخته شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
ماهی ۲۰ میلیون تومن کالابرگ غذا و ۱۵ میلیون تومن کالابرگ لباس بدن هر چقد میخوان پول چاپ کنن اونایی که میگن بده چاپ پول آخه برن انصراف بدن کالابرگ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اگر پول چاپ بشه به جایی می‌رسید که با ماهی ۲۰۰ میلیون کالابرگ هم نمی‌توانید مواد غذایی لازم را بخرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
19
پاسخ
باور کنید کمرمون زیر بار تورم شکست.. بجای انرژی هسته ای و... یک کمی بفکر این مردم باشید که وخجالت زده رن وبچه ایم..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
6
2
پاسخ
منبع کالابرگ می‌تواند از افزایش قیمت بنزین تامین شود میگن سنگ بزرگ علامت نزدن است مشخص بود قیمت ۷۸ هزارتومن هرگز اجرایی نمیشود ولی ۱۰ تا ۱۵ تومن می‌تواند از بسیاری جهات مفید باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
4
7
پاسخ
دولت از طریق افزایش سهمیه پذیرش دانشجوی پزشکی و دندان پزشکی در دانشگاه های پردیس هم از رفتن دانش آموزان به کشورهای منطقه برای تحصیل در این رشته ها جلوگیری کند و هم از محل درآمد ناشی از آن کالا برگ را افزایش دهد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
چه اصراری دارید وقتی بچه تون توان پزشکی خوندن نداره به زور پزشکش کنید؟؟ چرا میخواهید بازار آنها را مثل مهندسی داغون کنید؟؟؟ الان مهندسی پر از مهندسهای بیسواد و بی علاقه است که خیلیاشون اسنپ کار میکنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
الان همه با صرف هزینه زیاد دارن می رون ترکیه و ارمنستان و عمان با پول مدرک پزشکی و دندان پزشکی می گیرن و بر می گردن مطب می زنن و اکثرا هم سواد ندارند. چه بهتر که دانشگاه های کشور ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی را افزایش دهند تا مهاجرت برای تحصیل معکوس شود و از کشورهای اطراف نیز برای تحصیل بیان ایران.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
15
پاسخ
دولت بی تدبیر میخواد کمبود بودجه خودشو
از جیب مردم با هر فشاری هست تامین کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
20
پاسخ
افتادین در دور باطل .فقط مردم فقیرتر میکنین
ناشناس
|
Ireland
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۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
12
پاسخ
تابناک از سانسور چه خیری دیدی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
11
پاسخ
کلا انگار مجلس و نماینده محلس نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
6
پاسخ
همین کارها رو میکنن که تورم زیاد میشه و ارزش پول ملی کم میشه بعد میگن بنزین توو کشورهای دیگه گرونه. بعدش چون راه حلی هم بلد نیستن میرن سراغ فشار آوردن به مردم با گرون کردن بنزین و کم کردن سهمیه مردم
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
6
پاسخ
دولت تمام شد الان رها سازی هست زیاد اصرار نکنید
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