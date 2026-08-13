مدیریت آلودگی نفتی در سواحل دریایی قشم

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان از مدیریت بخش عمده آلودگی نفتی در مناطق دریایی و ساحلی جزیره قشم خبر داد و گفت: عملیات جمع‌آوری پسماندهای نفتی در نقاط آلوده به مراحل نهایی رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حبیب مسیحی تازیانی با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی نفتی در جزیره قشم اظهار کرد: آلودگی نفتی دریایی و ساحلی در برخی نقاط این جزیره مدیریت شده است و عملیات جمع‌آوری و پاکسازی آلودگی‌ها اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: با تلاش نیرو‌های عملیاتی حاضر در منطقه، آلودگی‌های مشاهده‌شده در جنوب جزیره قشم تا غروب چهارشنبه تقریباً به‌طور کامل جمع‌آوری شد و بخش قابل توجهی از سواحل آلوده نیز پاکسازی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ادامه داد: در منطقه سوزا نیز با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده، عملیات پاکسازی با حداکثر ظرفیت ممکن انجام شده و حجم زیادی از آلودگی‌های نفتی از محدوده ساحلی جمع‌آوری شده است.

مسیحی تازیانی با اشاره به تداوم حضور نیرو‌های عملیاتی در مناطق درگیر آلودگی گفت: پایش سواحل و مناطق دریایی همچنان ادامه دارد تا در صورت مشاهده لکه‌های نفتی یا بقایای آلودگی، اقدامات لازم برای جمع‌آوری و پاکسازی آنها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی تأکید کرد: حفاظت از زیست‌بوم حساس جزیره قشم و جلوگیری از گسترش آلودگی به سواحل، زیستگاه‌های طبیعی و مناطق دریایی، از اولویت‌های اصلی در جریان این عملیات است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد، مسیحی تازیانی خاطرنشان کرد: روند پاکسازی و پایش مناطق آلوده تا حصول اطمینان از رفع کامل آثار آلودگی ادامه خواهد داشت.