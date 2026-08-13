صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مدیریت آلودگی نفتی در سواحل دریایی قشم

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان از مدیریت بخش عمده آلودگی نفتی در مناطق دریایی و ساحلی جزیره قشم خبر داد و گفت: عملیات جمع‌آوری پسماندهای نفتی در نقاط آلوده به مراحل نهایی رسیده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۴۵
| |
2818 بازدید
جزیره قشم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حبیب مسیحی تازیانی با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی نفتی در جزیره قشم اظهار کرد: آلودگی نفتی دریایی و ساحلی در برخی نقاط این جزیره مدیریت شده است و عملیات جمع‌آوری و پاکسازی آلودگی‌ها اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: با تلاش نیرو‌های عملیاتی حاضر در منطقه، آلودگی‌های مشاهده‌شده در جنوب جزیره قشم تا غروب چهارشنبه تقریباً به‌طور کامل جمع‌آوری شد و بخش قابل توجهی از سواحل آلوده نیز پاکسازی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ادامه داد: در منطقه سوزا نیز با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده، عملیات پاکسازی با حداکثر ظرفیت ممکن انجام شده و حجم زیادی از آلودگی‌های نفتی از محدوده ساحلی جمع‌آوری شده است.

مسیحی تازیانی با اشاره به تداوم حضور نیرو‌های عملیاتی در مناطق درگیر آلودگی گفت: پایش سواحل و مناطق دریایی همچنان ادامه دارد تا در صورت مشاهده لکه‌های نفتی یا بقایای آلودگی، اقدامات لازم برای جمع‌آوری و پاکسازی آنها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی تأکید کرد: حفاظت از زیست‌بوم حساس جزیره قشم و جلوگیری از گسترش آلودگی به سواحل، زیستگاه‌های طبیعی و مناطق دریایی، از اولویت‌های اصلی در جریان این عملیات است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد، مسیحی تازیانی خاطرنشان کرد: روند پاکسازی و پایش مناطق آلوده تا حصول اطمینان از رفع کامل آثار آلودگی ادامه خواهد داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قشم آلودگی نفتی محیط زیست
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از هلیا و توله‌هاش چه خبر؟
وضعیت آلودگی نفتی قشم از زبان شینا انصاری
ماجرای آلودگی نفتی در سواحل قشم
تصویر هوایی از آلودگی نفتی در سواحل قشم
ادامه پاکسازی آلودگی نفتی سواحل جنوب قشم
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pU1
tabnak.ir/005pU1