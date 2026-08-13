ابهام درباره سلامت ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ جاناتان راینر، پزشک و متخصص قلب سابق دیک چنی، معاون رئیسجمهور پیشین آمریکا، با طرح پرسشهایی درباره وضعیت جسمانی دونالد ترامپ، گفت مردم آمریکا «مستحق دریافت پاسخ» درباره سلامت رئیسجمهور و توانایی او برای ادامه هدایت کشور هستند.
راینر در یادداشتی که روز چهارشنبه در نیویورکتایمز منتشر شد، با اشاره به کبودیهای روی دستهای ترامپ، تورم پاهای او و مواردی که رئیسجمهور آمریکا در مقابل دوربینها ظاهراً چرت میزند، گفت: «در یک دموکراسی نمایندگی، مردم باید به سلامت رهبر خود و توانایی او برای هدایت کشور اطمینان داشته باشند. ما برای مدت زیادی در تاریکی نگه داشته شدهایم.»
راینر که به مدت ۲۷ سال پزشک قلب دیک چنی بود و در دوره حضور او در کاخ سفید نیز وی را درمان میکرد، چند پرسش پزشکی درباره وضعیت ترامپ مطرح کرده است. او بهویژه درباره کبودیهای آبی و بنفشرنگ پشت دستهای ترامپ پرسشهایی مطرح کرد؛ موضوعی که دولت ترامپ آن را به دست دادنهای مکرر و مصرف آسپرین نسبت داده است.
این پزشک گفت توضیح مربوط به آسیب ناشی از دست دادن برای او قانعکننده نیست و این توضیح نمیتواند تغییر رنگ مشابه در دست چپ ترامپ را نیز توضیح دهد. راینر همچنین پرسید چرا ترامپ روزانه ۳۲۵ میلیگرم آسپرین مصرف میکند؛ دوزی که به گفته او چهار برابر میزان معمول توصیهشده از سوی پزشکان است.
شان باربابلا، پزشک شخصی ترامپ، در ژانویه گفته بود رئیسجمهور روزانه ۳۲۵ میلیگرم آسپرین را برای پیشگیری قلبی مصرف میکند. ترامپ نیز در گفتوگویی با والاستریتژورنال درباره مصرف آسپرین گفته بود که میخواهد خونش «رقیق» باشد تا بهخوبی در قلبش جریان پیدا کند.
راینر همچنین درباره تورم پاهای ترامپ پرسشهایی مطرح کرد. پزشک رئیسجمهور پیشتر اعلام کرده بود که ترامپ به نارسایی مزمن وریدی مبتلا شده است؛ عارضهای شایع در افراد بالای ۷۰ سال. باربابلا گفته بود هیچ نشانهای از بیماریهای جدیتر مانند لخته خون در وریدهای عمقی یا بیماری شریانها مشاهده نشده است.
با این حال، راینر با اشاره به اینکه نارسایی مزمن وریدی معمولاً بهتدریج و در یک دوره طولانی ایجاد میشود، گفت در معاینه کامل پزشکی ترامپ چند ماه پیش، هیچ تورمی در پاهای او ثبت نشده بود. او پرسید اگر این گزارش درست باشد، تورم جدید باید «حاد» تلقی شود؛ وضعیتی که میتواند با مشکلاتی مانند بیماری قلبی یا کلیوی مرتبط باشد. راینر پرسید دلیل این تناقض چیست.
باربابلا در گزارش معاینه پزشکی ترامپ در ماه مه اعلام کرده بود که تورم قسمت پایین پاهای رئیسجمهور اندکی کاهش یافته و وضعیت او نسبت به سال گذشته بهبود داشته است. این سومین معاینه پزشکی ترامپ طی ۱۳ ماه بود.
موضوع دیگری که راینر درباره آن پرسش کرده، خوابآلودگی ظاهری ترامپ در یک سال گذشته است. ترامپ در چند نشست کابینه، برنامههای کاخ سفید و رویدادهای عمومی در حالی دیده شده که به نظر میرسید برای بیدار ماندن مشکل دارد. این موارد حتی در رویدادهای پرتحرکتری مانند مسابقه UFC در محوطه کاخ سفید و یک بازی فینال NBA نیز مشاهده شده است.
راینر گفت اگرچه ترامپ به شبزندهداری مشهور است، خوابآلودگی او ظاهراً مسئلهای نسبتاً جدید است و دلایل مختلفی میتواند داشته باشد که برخی از آنها در صورت درمان نشدن، عوارض جدی ایجاد میکنند. او پرسید آیا تیم پزشکی رئیسجمهور منشأ این مشکل را شناسایی کرده و برای آن چه اقدامی انجام داده است.
با وجود این دفاع، نتایج یک نظرسنجی واشنگتنپست،ایبیسینیوز و ایپسوس در ماه آوریل نشان داد ۵۵ درصد بزرگسالان آمریکایی معتقدند ترامپ از نظر جسمانی برای انجام مؤثر وظایف ریاستجمهوری از سلامت کافی برخوردار نیست.