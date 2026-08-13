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اعتراف هولناک پدر به آتش زدن پسر ۱۷ ساله

مرد تاکسی‌ران که در اقدامی هولناک پسر خود را به آتش کشیده و دست به جنایتی هولناکی زده بود، توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستگیر شد و به قتل آتشین اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۳۷
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بازداشت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ چندی قبل کارکنان یکی از بیمارستان‌های تهران مرگ مشکوک پسر ۱۷ ساله‌ای را که روی تخت بخش سوانح سوختگی تحت درمان بود، به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کردند.

با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با هماهنگی قاضی رضا علایی، بازپرس ویژه قتل شعبه دوم دادسرای جنایی تهران، راهی بیمارستان شدند و جسد پسر نوجوانی را مشاهده کردند که بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داده بود.

در نخستین گام از تحقیقات، بازپرس جنایی دستور داد جسد برای انجام معاینات دقیق‌تر، از جمله آزمایش‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی و پاتولوژی، به سالن تشریح پزشکی قانونی کهریزک منتقل شود.

متخصصان پزشکی قانونی پس از انجام نمونه‌برداری‌های لازم در این شاخه از تحقیقات اعلام کردند که پسر نوجوان براثر عفونت ناشی از آتش‌سوزی به کام مرگ فرو رفته است و تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی پس از مستندسازی علت این حادثه را عمدی اعلام کردند.

از سوی دیگر، عوامل اورژانس نیز در تحقیقات عنوان کردند که پدر متوفی هنگام حضور در بیمارستان گفته بود این حادثه تقصیر او بوده است. بدین ترتیب با قوت گرفتن فرضیه وقوع جنایت، پرونده وارد مرحله‌ای جنایی شد و بازپرس ویژه قتل دستور احضار پدر نوجوان را صادر کرد.

روایت متناقض پدر از مرگ پسرش

پدر نوجوان در جریان تحقیقات ابتدا اظهارات ضد و نقیضی را مطرح کرد و مدعی شد پسرش از دو سالگی و پس از سقوط از پله‌ها دچار معلولیت جسمانی شده و به دلیل پرخاشگری، رابطه آنها با یکدیگر همواره با مشاجره همراه بوده است.

او درباره روز حادثه نیز مدعی شد که هنگام درگیری با پسرش در پاگرد ساختمان، نوجوان بنزین را روی خودش ریخته و اقدام به خودسوزی کرده است. وی در ادامه عنوان کرد که دلیل اعلام تقصیر خود این بوده که بطری بنزین را او به خانه آورده و در آنجا نگهداری می‌کرده است.

با این حال، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام تحقیقات گسترده اطلاعاتی و بررسی اظهارات پدر، متوجه تناقض‌های موجود در روایت او شدند و فرضیه خودسوزی را کنار گذاشتند.

در ادامه بررسی‌ها، فرضیه وقوع قتل و نقش پدر نوجوان در این جنایت قوت گرفت و بدین ترتیب وی با دستور قضایی بازداشت و بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت.

اعتراف هولناک پدر به آتش زدن پسر ۱۷ ساله

پدر نوجوان در جریان تحقیقات تکمیلی سرانجام لب به اعتراف گشود و راز جنایت هولناک در جنوب تهران را فاش کرد.

او در اعترافات خود گفت: «با پسرم به‌دلیل پرخاشگری‌هایش مشاجره داشتم. روز حادثه در پاگرد ساختمان درگیری و پرخاش بالا گرفت. یک گالن حدود چهار لیتری بنزین داشتم که آن را برای سوخت‌گیری خودروی تاکسی‌ام نگهداری می‌کردم. در یک لحظه کنترل خودم را از دست دادم و بنزین را روی پسرم پاشیدم و سپس او را آتش زدم.»

متهم در ادامه گفت: «بعد از این اتفاق با اورژانس تماس گرفتم تا پسرم را به نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل کنند، اما با وجود تلاش کادر درمان، شدت سوختگی‌ها به حدی بود که او جانش را از دست داد.»

پس از اعترافات تکان‌دهنده این مرد، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، ابعاد پنهان این جنایت خانوادگی را روشن کنند؛ بنابراین گزارش، با دستور قاضی رضا علایی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران، متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته و تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.

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مرگ مشکوک پدر پسر آتش زدن
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