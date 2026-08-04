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افشای راز مرگ ورزشکار مطرح زن در لواسان

این واقعه تلخ هفته گذشته و زمانی رخ داد که او در یکی از مسیر‌های کوهستانی لواسان حضور داشت. مریم سبزه‌کار که به تنهایی برای کوهنوردی و انجام مدیتیشن به ارتفاعات رفته بود، در اثر گزیدگی توسط مار دچار حادثه شده و پس از این اتفاق دو یا سه روز هیچ خبری از او در دست نبود.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۳۵
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مرگ مشکوک

چند روز پیش، خبری تلخ و تکان‌دهنده از جان باختن یکی از رانندگان حرفه‌ای آفرود در حادثه‌ای در کویر مرنجاب منتشر شد که جامعه ورزش را در بهت فرو برد. اکنون خبر دیگری از درگذشت یکی از چهره‌های مطرح ورزش، آن هم در حادثه‌ای کم‌نظیر و غیرمنتظره، منتشر شده است.

درگذشت مریم سبزه‌کار در حادثه‌ای تلخ

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ مریم سبزه‌کار، مربی توانمند رشته کراسفیت و نایب رئیس بانوان کراسفیت تهران که ساکن لواسان بود، در حادثه‌ای ناباورانه جان خود را از دست داده است. این ورزشکار علاقه زیادی به طبیعت‌گردی و انجام مدیتیشن داشت و همیشه برای کوه‌پیمایی به مناطق کوهستانی این منطقه می‌رفت.

این واقعه تلخ هفته گذشته و زمانی رخ داد که او در یکی از مسیرهای کوهستانی لواسان حضور داشت. مریم سبزه‌کار که به تنهایی برای کوهنوردی و انجام مدیتیشن به ارتفاعات رفته بود، در اثر گزیدگی توسط مار دچار حادثه شده و پس از این اتفاق دو یا سه روز هیچ خبری از او در دست نبود.

کشف پیکر در کوهستان و گزارش اولیه

اطرافیان این مربی فقید گفته‌اند بر اساس گزارش‌ اولیه، او بعد از این مارگزیدگی تلاش کرده تا به منطقه‌ای ایمن برسد یا با فردی تماس برقرار کند، اما در نهایت موفق نشده است. پس از حدود دو روز جستجو، نیروهای امدادی موفق شدند پیکر بی‌جان او را در کوهستان بیابند. بررسی‌ها نشان داد که دلیل مرگ او مارگزیدگی بوده است؛ اتفاقی که کمتر انتظار می‌رفت به خطر جانی در ارتفاعات تبدیل شود.


اظهارات رئیس انجمن کراسفیت

سهراب آزاد، رئیس انجمن کراسفیت، با تایید این خبر گفت: "تا چند سال پیش با خانم سبزه‌کار ارتباط نزدیکی داشتیم و او یکی از مربیان برجسته این رشته بود. بعد از فاصله گرفتن از کراسفیت، ارتباط ما کمتر شد، اما وقتی خبر درگذشت او را شنیدم بسیار شوکه شدم و برای دیدار با خانواده ایشان به خانه‌شان رفتم. متاسفانه این مارگزیدگی در جریان کوه‌پیمایی باعث فوت او شده و هیچ کس دو یا سه روز از حال او خبر نداشته است. همواره عادت داشت حداقل یک روز درمیان برای کوهپیمایی به ارتفاعات برود، اما این بار، این اتفاق تلخ به وقوع پیوست. این حادثه شوک بزرگی برای جامعه کراسفیت و خانواده او بود و به آن‌ها تسلیت می‌گوییم."

واکنش‌های گسترده در فضای مجازی

خبر غم‌انگیز درگذشت مریم سبزه‌کار، آن هم به این شکل ناگوار و غیرمنتظره، در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای از سوی دوستان و جامعه ورزش کراسفیت به همراه داشته است. بسیاری از شاگردان و دوستانش در فضای مجازی یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

 

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ورزشکار زن مرگ مشکوک لواسان
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