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پیش‌بینی وزش باد برای تهران طی ۵ روز آینده

بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۳۴
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وزش باد



به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت، در بعضی ساعت‌ها در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تاحدی در مناطق مرکزی استان، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید (در بخش‌های جنوبی به ویژه در مرز جنوبی استان گاهی همراه با گرد و خاک) مورد انتظار است.

همچنین امروز و فردا در دامنه ها و ارتفاعات به ویژه در ارتفاعات بالا دست در بعضی ساعت ها بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

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وزش باد تهران افزایش ابر
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