پیشبینی وزش باد برای تهران طی ۵ روز آینده
بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود.
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به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود.
طی این مدت، در بعضی ساعتها در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تاحدی در مناطق مرکزی استان، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید (در بخشهای جنوبی به ویژه در مرز جنوبی استان گاهی همراه با گرد و خاک) مورد انتظار است.
همچنین امروز و فردا در دامنه ها و ارتفاعات به ویژه در ارتفاعات بالا دست در بعضی ساعت ها بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
گزارش خطا