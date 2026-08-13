



به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران، صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.



طی این مدت، در بعضی ساعت‌ها در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تاحدی در مناطق مرکزی استان، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید (در بخش‌های جنوبی به ویژه در مرز جنوبی استان گاهی همراه با گرد و خاک) مورد انتظار است.



همچنین امروز و فردا در دامنه ها و ارتفاعات به ویژه در ارتفاعات بالا دست در بعضی ساعت ها بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.