تصمیم پزشکیان برای شکایت از باقر خرازی اعلام شد

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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: خیلی نگران زمزمههای جغدگونهای که گاهی از اطراف بلند میشود، نباشید؛ دولت بر میثاقی که با ملت بسته استوار میماند و دچار حاشیهسازیها نخواهد شد البته در برابر متجاوزین به حقوق و امنیت ملت نیز ذرهای کوتاه نمیآید.
معاون رئیسجمهور با اشاره به نقش خبرنگاران در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: خبرنگاران ما در در جنگ تحمیلی نقش خوبی در روایتگری صحیح برای بیان حقایق داشتند. آنها باید از روایتهای دشمنان که میخواهند پیروزی مردم را شکست جلوه دهند، پیشگیری کنند. دشمنان در صدد هستند، خدمات دولت ناچیز دیده شود، به وحدت و انسجام ملی آسیب بزنند و تصویر مغشوشی از فضای امیدبخش بین قوا و دستگاههای مختلف - به خصوص خدمات دولت برای رفع مشکلات تحمیلی ناشی از تحریم اقتصادی و حملات نظامی - ارائه شود.
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انصاری افزود: در این مدت دولت تلاش شبانهروزی کرد تا این مشکلات، اسباب زحمت مردم نشود و در این زمینه نیز موفق بود و دشمن نتوانست مردم را گرفتار قحطی، نابسامانی و آشفته روزی کند. البته گرانی و کمبودهایی وجود دارد و مردم مشکلاتی دارند که دولت با همه وجود درصدد کاهش آنها است و بعضی از این تلاشها ممکن است مقداری طولانی شود. اما میخواهم از تلاش ارزشمند جامعه خبری برای تبیین خدمات دولت به ملت و به نمایش گذاشتن وحدت و انسجام ملی، تشکر کنم.
به رغم تمام حاشیهسازیها رئیسجمهور خط خدمت به مردم توام با صداقت، امانتداری و شفافیت را رصد و کنترل کرد. معاون رئیسجمهور با بیان اینکه از ابتدا نیز جریانهایی وجود داشتند که تلاش میکردند دولت را گرفتار حاشیهسازی کنند، تصریح کرد: به رغم تمام حاشیهسازیها رئیسجمهور آن خط اصلی را که اشاره شد، رصد و کنترل کرد و طبعا فشار سنگینی بر وی و اعضای دولت - به خصوص در دوران جنگ - وارد میشد. شرایط آن روزها طلب میکرد تا وزرا، مدیران و خدمتگزاران به صورت ۲۴ ساعته و جهادی در میدان باشند و تلاش کنند کمبودی ایجاد نشود و اگر بمبارانی شد، بلافاصله ترمیم شود.