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سپاه باید آماده عملیات هوشمندانه در خاک دشمن باشد

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: هر موقع اقتضا کند و فرمان صادر شود، باید بتوانیم عملیات را به خاک دشمن، به سرزمین‌های دشمن بکشیم.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۶۵
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سردار نقدی

به گزارش تابناک، سردار نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران در گفتگوی ویژه خبری گفت:  هر موقع اقتضا کند و فرمان صادر شود، باید بتوانیم عملیات را به خاک دشمن، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمان بتوانیم عملیات انجام دهیم.

وی اظهار داشت: این‌ها ویژگی‌های دکترین تهاجمی است که باید احراز شود؛ یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی را کسب کند، این توانمندی را در خودش ایجاد کند که بتواند این کار را در موقع مقتضی انجام دهد.

سردار نقدی: همه تسلیحات نظامی ما امروز بومی هستند

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگوی خبری اظهار داشت: عامل پیروزی ما در جنگ ما با آمریکا، قدرت ایمان ما است که در احکام انتصاب‌های رهبر انقلاب نیز دیده شد.

وی افزود: ارتشی که ما الان ما با آن می جنگیم صدبرابر بودجه سالانه نیروهای مسلح ما بودجه دارد.۱۴ هدف دشمن علیه ایران کاملا شکست خورد و ۲ هدف اصلی و ۱۲ هدف ثانوی دشمن کامل به شکست انجامید.

سردار نقدی تاکید کرد: تشییع رهبری اگر در نیویورک و لندن هم انجام می‌شد، میلیون‌ها نفر شرکت می‌کردند

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