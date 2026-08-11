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انتقال پیام نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به پزشکیان

وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران پس از دیدار با همتای ایرانی خود اعلام کرد: پیام نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به رئیس جمهور ایران منتقل شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۶۳
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ایران و پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، امشب ( سه شنبه ۲۰ مرداد) ضمن ارائه توضیحاتی درباره محتوای مذاکرات امروز خود با سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، گفت: امروز مباحث خوبی در موضوعات مختلف روابط دو کشور مطرح شد؛ خوشبختانه در چند هفته اخیر، برخی از مصوبات توافق پاکستان اجرایی شده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش مبادلات مرزی دو کشور اظهار کرد: خودروها و کامیون‌هایی که بین مرز ایران و پاکستان بار جابه‌جا می‌کنند، در همین مدت افزایش قابل توجهی داشته است.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: ما مطمئن هستیم که در این دوره توافقات ما اجرایی می‌شود و در کنار روابط خوب سیاسی دو دولت، حتماً در حوزه اقتصادی نیز توافقات اجرایی و مبادلات افزایش پیدا می‌کند.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز پس از دیدار و گفت وگوی دو جانبه با همتای ایرانی خود تصریح کرد: در این سفر یک روزه علاوه بر پیگیری زمینه توسعه همکاری های دوجانبه، ملاقات با رئیس جمهور محترم ایران جناب آقای پزشکیان و انتقال پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان نیز انجام شد.

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