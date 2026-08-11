محسن رضایی: تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا زمانی که ...
محسن رضایی تأکید کرد: تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۶۱| |
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به گزارش تابناک، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام ایران واضح است: تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان ندهد، داراییهای مسدود شده ایران را آزاد نکند و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان و غزه پایان نیابد، بازگشایی نخواهد شد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند.
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