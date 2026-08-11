جزئیات دیدار وزیر کشور پاکستان با پزشکیان

رئیس‌جمهور گفت: عشق و علاقه نخست‌وزیر و دیگر مقامات پاکستان به همبستگی، تقویت مناسبات و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران، برای تهران بسیار ارزشمند است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مردمی میان دو کشور، اظهار داشت: عشق و علاقه نخست‌وزیر و دیگر مقامات پاکستان به همبستگی، تقویت مناسبات و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران، برای تهران بسیار ارزشمند است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط خود با پاکستان را در تمامی زمینه‌های مورد علاقه دو کشور بیش از پیش تعمیق بخشد و زمینه را برای توسعه همکاری‌های مشترک فراهم کند.

پزشکیان با اشاره به اهمیت روابط ایران و پاکستان در چارچوب مناسبات منطقه‌ای، بر ضرورت تقویت تعاملات میان دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، فرهنگی و امنیتی تأکید کرد و گفت: توسعه مناسبات دوجانبه و تعمیق همکاری‌ها می‌تواند به تأمین منافع متقابل دو ملت و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند.

در این دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، هدف از سفر خود به جمهوری اسلامی ایران را پیگیری توافقات و تفاهمات حاصل از سفر اخیر دکتر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان عنوان کرد.

وزیر کشور پاکستان با تأکید بر پیوندهای مستحکم و دیرینه میان دو کشور اظهار داشت: روابط ایران و پاکستان مستحکم و ناگسستنی است و اسلام‌آباد با عزم و اراده جدی، توسعه همه‌جانبه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند.

سید محسن نقوی همچنین بر اهمیت پیگیری و عملیاتی‌سازی توافقات و تفاهمات میان دو کشور تأکید کرد و سفر خود به تهران را در راستای تقویت سازوکارهای همکاری و تسریع در اجرای توافقات دوجانبه دانست.