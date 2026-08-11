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حمله تازه به پالایشگاه نفت لیبی

انبارهای پالایشگاه نفت منطقه الزاویه در شمال غربی لیبی، مجددا هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۵۰
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لیبی

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، عصر امروز (سه شنبه) انبارهای پالایشگاه نفت منطقه الزاویه در شمال غربی لیبی، بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

اتاق عملیات پالایشگاه مذکور اعلام کرد این انفجار در اثر حمله پهپادی رخ داده است.

مخزن نفت پالایشگاه الزاویه، روز یکشنبه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت و منفجر شد.

الزاویه یکی از شهرهای غرب لیبی محسوب می‌شود که گروه‌های مسلح بیشترین نفوذ را در آن دارند، زیرا در زمینه قاچاق و کنترل بر چرخه سوخت، کنترل بر بنادر و مسیرهای مهاجرت غیرقانونی در آنجا منافع دارند.

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برچسب ها
لیبی پالایشگاه انفجار حمله پهپادی
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